نشرية خاصة: موجة حر شديدة تضرب 18 ولاية إلى غاية الاثنين

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم السبت، من موجة حر شديدة ستمس عدة ولايات إلى غاية يوم الاثنين المقبل.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستمس ولايات: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة وتيزي وزو.

تتراوح درجات الحرارة ما بين 43 و45 درجة مئوية وتستمر من السبت إلى غاية يوم الاثنين المقبل.

كما نبهت النشرية من موجة حر عبر ولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

تتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و41 درجة مئوية وتستمر يومي السبت والأحد.

كما شمل التنبيه ولايات: وهران وعين تموشنت ومستغانم.

تتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و41 درجة مئوية وتستمر صلاحيتها إلى غاية يوم الاثنين المقبل.

تنبيه جديد: موجة حر قياسية وأمطار غزيرة عبر 20 ولاية

وصباح اليوم، نبه الديوان الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس، من استمرار موجة الحر مع تسجيل تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستتواصل اليوم السبت عبر ولايات: غليزان، الشلف وعين الدفلى ومن المرتقب أن تتراوح درجات الحرارة بين 43 و 45 درجة مئوية.

كما نبهت النشرية من موجة تضرب ولايات: تيبازة الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

تتراوح درجات الحرارة بين 39 درجة مئوية و 41 درجة مئوية.

وحول تساقط أمطار رعدية أفاد الديوان أن النشرية تخص ولايات: سيدي بلعباس تيسمسسلت، تيميمون، البليدة، الأغواط، بني عباس، تيارت، تيزي وزو، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، المنيعة، البيض، أدرار، سعيدة، النعامة، معسكر، وهران وبشار.

ومن المرتقب أن تستمر صلاحية النشرية إلى غاية التاسعة ليلا.