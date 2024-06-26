نشرية خاصة: موجة حر شديدة عبر 14 ولاية الخميس والجمعة

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من موجة حر شديدة تصل إلى 45 درجة مئوية عبر عدة ولايات خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستخص ولايات: المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، بجاية، ميلة، قسنطينة، باتنة، سوق أهراس، تبسة وخنشلة.

درجات الحرارة ستصل إلى 45 درجة مئوية وتستمر يومي الخميس والجمعة.

كما حذرت النشرية من موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة مئوية عبر ولايات: الوادي، تقرت والمغير يومي الخميس والجمعة.

تنبيه: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 19 ولاية

كما نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقطك أمطار رعدية وهبوب رياح قوية مع استمرار موج الحر عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن تساقط الأمطار الرعدية سيميز ولايات: سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، البويرة، المدية، عين الدفلى، تيزي وزو، بومرداس وتمنراست.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية عبر ولايات: بومرداس، العاصمة وسترافق الرياح القوية زوابع رملية في البيض، بشار، بني عباس وتندوف.

كما حملت النشرية تنبيها حول حالة موجة حر عبر ولايات: بومرداس، عين الدفلى، الشلف، غليزان، إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار.