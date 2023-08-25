نشرية خاصة: موجة حر شديدة عبر 16 ولاية هذا السبت   

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس من موجة حر شديدة عبر 16 ولاية تصل إلى 44 درجة مئوية هذا السبت.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر الشديدة ستخص ولايات: سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة وتيزي وزو.

درجات الحرارة ستتراوح ما بين 43 و44 درجة مئوية.

كما ستمس موجة الحر ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، البليدة، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان.

ستتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و41 درجة مئوية.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول موجة حر الجمعة ستخص ولايات: الطارف، عنابة وسكيكدة.