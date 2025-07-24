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الجزائر

نشرية خاصة: موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر 25 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر 25 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس من استمرار موجة الحر مع تسجيل أمطار ورعود عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستخص ولايات: المسيلة، باتنة، بسكرة، المغير والوادي.

تتراوح درجات الحرارة ما بين 44 و45 وتصل إلى 49 درجة مئوية.

تبدأ صلاحية النشرية السابعة صباحا وتستمر إلى غاية السادسة صباحا من يوم الجمعة.

وستمس موجة الحر أيضا ولايات: خنشلة، إن صالح، إن قزام، تمنراست وبرج باجي مختار.

كما نهبت النشرية من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، تيارت وسعيدة.

كما ستخص الأمطار ولايات: إن صالح، تمنراست، إن قزام،  البويرة، سيدي بلعباس، النعامة وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.

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