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الجزائر

نشرية خاصة: موجة حر عبر 10 ولايات إلى غاية الخميس

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: موجة حر عبر 10 ولايات إلى غاية الخميس
ح.م

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، ليوم الثلاثاء، من موجة حر تشهدها الولايات الغربية، إضافة إلى تساقط أمطار رعدية عبر أخرى جنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني جاء باللون البرتقالي فإن الولايات المعنية بموجة الحر هي: سيدي بلعباس، غليزان، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، معسكر، وهران وسعيدة.

وستتراوح درجات الحراراة عبر هذه الولايات ما بين 43 و45 درجة، في حين ستكون النشرية سارية إلى غاية يوم الخميس.

من جهت أخرى،  نبهت المصالح الجوية من تساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: تمنراست، برج باجي مختار وعين قزام.

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