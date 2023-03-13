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الجزائر

نشرية خاصة: موجة حر عبر 13 ولاية وسطى وغربية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: موجة حر عبر 13 ولاية وسطى وغربية

نبهت نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الإثنين من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة عبر الولايات الوسطى والغربية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، سيدي بلعباس، غليزان، تلمسان، عين الدفلى، سعيدة، بومرداس، البليدة ومعسكر.

وستكون هذه النشرية سارية من منتصف نهار الإثنين إلى غاية الساعة 6 مساء، حسب ديوان الأرصاد الجوية.

وأفادت مصالح الديوان في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن درجات الحرارة العامة، ستتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية وما بين 21 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية

وفيما يخص المناطق الجنوبية فستكون درجات الحرارة ما بين 27 إلى 39 درجة مئوية.

كما توقعت مصالح الديوان أن تشهد معظم الولايات أجواء صافية هذا الاثنين.

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