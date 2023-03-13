نشرية خاصة: موجة حر عبر 13 ولاية وسطى وغربية
نبهت نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الإثنين من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة عبر الولايات الوسطى والغربية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، سيدي بلعباس، غليزان، تلمسان، عين الدفلى، سعيدة، بومرداس، البليدة ومعسكر.
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) March 13, 2023
وستكون هذه النشرية سارية من منتصف نهار الإثنين إلى غاية الساعة 6 مساء، حسب ديوان الأرصاد الجوية.
وأفادت مصالح الديوان في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن درجات الحرارة العامة، ستتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية وما بين 21 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية
وفيما يخص المناطق الجنوبية فستكون درجات الحرارة ما بين 27 إلى 39 درجة مئوية.
درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الإثنين 13 مارس 2023:
تتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 21 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 27 إلى 39 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/dF4Y0zkiWG
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) March 12, 2023
كما توقعت مصالح الديوان أن تشهد معظم الولايات أجواء صافية هذا الاثنين.
توقعات الطقس لظهيرة الغد الإثنين 13 مارس 2023:
أجواء صافية على العموم على جل مناطق الوطن. pic.twitter.com/4Nm61S2CCp
— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) March 12, 2023