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الجزائر

نشرية خاصة: موجة حر عبر 18 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: موجة حر عبر 18 ولاية
ح.م

حذرت نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الخميس، من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة عبر العديد من الولايات الوسطى والغربية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة سيمس عدة ولايات من الوطن.

الولايات المعنية: سيدي بلعباس، سعيدة، الجزائر، تيبازة، غليزان، المسيلة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة.

وستكون هذه النشرية سارية حسب المصدر ذاته من الساعة 9 صباحا إلى غاية 6 مساء.

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