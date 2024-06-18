نشرية خاصة: موجة حر قياسية عبر 11 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من موجة حر شديدة عبر 11 ولاية.

وأفاد الديوان في تنبيه من المستوى الثاني أن موجة الحر ستمس ولايات: تيميون، إن صالح، تمنراست، أدرار وبرج باجي مختار.

وستصل درجات الحرارة في هذه الولايات 49 درجة مئوية، وتستمر إلى غاية الأربعاء.

كما ستمس موجة الحر ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، الطارف وعنابة.

وستصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية طوال يوم الثلاثاء.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تلمسان، تيارت، تيسمسيلت، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، البويرة، تبسة، بومرداس والبليدة.

صلاحية النشرية تبدأ من السادسة مساء.