نشرية خاصة: موجة حر قياسية عبر 18 ولاية إلى غاية الاثنين

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الأحد، من استمرار موجة الحر الشديدة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستضرب ولايات: الطارف، قالمة، عنابة، سكيكدة، قسنطينة، ميلة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، البويرة، المسيلة، المدية، عين الدفلى، الشلف، معسكر، غليزان، سيدي بلعباس وتلمسان.

وستصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية وتستمر يومي الأحد والاثنين

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول يخص تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: سوق أهراس،ميلة، قسنطينة، إن قزام وبرج باجي مختار.