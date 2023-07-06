نشرية خاصة: موجة حر قياسية عبر 18 ولاية الجمعة والسبت

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه جديد حول حالة الطقس من موجة حر شديدة ستمس 18 ولاية يومي الجمعة والسبت.

وأفادت نشرية جديدة، الخميس، جاءت من المستوى الثاني وباللون البرتقالي أن موجة الحر ستمس ولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، عنابة والطارف وتتراوح فيها درجات الحرارة المتوقعة بين 40 و44 وقد تصل إلى 46 درجة مئوية بداية من الجمعة.

كما حملت النشرية تنبيها أيضا حول موجة حر قياسية عبر ولايات، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، الجلفة، البويرة، المسيلة، باتنة، ميلة، قسنطينة وقالمة.

درجات الحرارة المتوقعة ستتراوح ما بين 43 درجة و46 درجة مئوية.

صلاحية النشرية ستدوم يومي الجمعة والسبت.

حالة الطقس: موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر 19 ولاية

كما نبهت نشرية للأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس، ليوم الخميس، من موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت بالمستوى الأول أن موجة الحر ستخص ولايات: برج باجي مختار، أدرار، عين صالح، بني عباس، تيميمون، تندوف، بشار، البيض، المنيعة، ورقلة والمسيلة.

كما أفادت النشرية أن امطار رعدية ستخص ولايات: تبسة، سوق أهراس، أم البواقي، المسيلة، الجلفة، تيارت، الاغواط، البيض، النعامة وبشار.