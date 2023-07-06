-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: موجة حر قياسية عبر 18 ولاية الجمعة والسبت
الجزائر

نشرية خاصة: موجة حر قياسية عبر 18 ولاية الجمعة والسبت

الشروق أونلاين
  • 4674
  • 0
نشرية خاصة: موجة حر قياسية عبر 18 ولاية الجمعة والسبت

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه جديد حول حالة الطقس من موجة حر شديدة ستمس 18 ولاية يومي الجمعة والسبت.

وأفادت نشرية جديدة، الخميس، جاءت من المستوى الثاني وباللون البرتقالي أن موجة الحر ستمس ولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، عنابة والطارف وتتراوح فيها درجات الحرارة المتوقعة بين 40 و44 وقد تصل إلى 46 درجة مئوية بداية من الجمعة.

كما حملت النشرية تنبيها أيضا حول موجة حر قياسية عبر ولايات، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، الجلفة، البويرة، المسيلة، باتنة، ميلة، قسنطينة وقالمة.

درجات الحرارة المتوقعة ستتراوح ما بين 43 درجة و46 درجة مئوية.

صلاحية النشرية ستدوم يومي الجمعة والسبت.   

حالة الطقس: موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر 19 ولاية

كما نبهت نشرية للأرصاد الجوية في تنبيه لها حول حالة الطقس، ليوم الخميس، من موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت بالمستوى الأول أن موجة الحر ستخص ولايات:  برج باجي مختار، أدرار، عين صالح، بني عباس، تيميمون، تندوف، بشار، البيض، المنيعة، ورقلة والمسيلة.

كما أفادت النشرية أن امطار رعدية ستخص ولايات: تبسة، سوق أهراس، أم البواقي، المسيلة، الجلفة، تيارت، الاغواط، البيض، النعامة وبشار.

مقالات ذات صلة
أيام حرجة ومصيرية لتلاميذ البكالوريا

أيام حرجة ومصيرية لتلاميذ البكالوريا

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 04 جويلية 2023

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 04 جويلية 2023

الرئيس تبون يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن

الرئيس تبون يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن

ترحيب بإدراج السلامة المرورية في المناهج المدرسية

ترحيب بإدراج السلامة المرورية في المناهج المدرسية

اليمين الفرنسي يستغل أزمة “نائل” لتمرير إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر

اليمين الفرنسي يستغل أزمة “نائل” لتمرير إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر

بالفيديو.. هؤلاء العمداء والعقداء الذين تمت ترقيتهم من قبل الرئيس تبون

بالفيديو.. هؤلاء العمداء والعقداء الذين تمت ترقيتهم من قبل الرئيس تبون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد