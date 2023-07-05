نشرية خاصة: موجة حر قياسية وأمطار رعدية عبر 15 ولاية
نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من موجة حر شديدة قياسية تصل إلى 50 درجة مئوية عبر 6 ولايات جنوبية وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.
وأفادت النشرية التي جاءت بالمستوى الثاني أن موجة حر قياسية تصل إلى 50 درجة مئوية عبر ولايات: تندوف، بني عباس، تيميمون، برج باجي مختار، أدرار وعين صالح.
وستشهد أيضا ولايات: ورقلة، المنيعة وإليزي درجات حرارة عالية
كما حملت النشرية تنبيها بتساقط أمطار رعدية عبر ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة، المسيلة، أولاد جلال والجلفة.
صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة مساء.