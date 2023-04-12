نشرية خاصة: هبوب رياح قوية على 7 ولايات
نبّهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة يوم الأربعاء، من هبوب رياح غربية جنوبية غربية قوية على بعض ولايات غرب ووسط البلاد، ابتداء من أمسية اليوم.
الولايات المعنية بهذه النشرية هي: تلمسان، وهران، مستغانم، عين تيموشنت، الشلف، تيبازة، والجزائر. حيث ينتظر أن تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كلم في الساعة.
وتمتدّ صلاحية هذه النشرية من الساعة السادسة 18:00 مساء الأربعاء، إلى السادسة 06:00 من صباح الخميس.
#Températures maximales prévues ce jeudi 13-04-2023
– Entre 17°C et 26°C sur les régions côtières.
– Entre 19°C et 27°C sur les régions intérieures.
– Entre 27°C et 37°C sur les régions sahariennes.
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— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) April 12, 2023