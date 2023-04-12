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نشرية خاصة: هبوب رياح قوية على 7 ولايات
الجزائر

نشرية خاصة: هبوب رياح قوية على 7 ولايات

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: هبوب رياح قوية على 7 ولايات
أرشيف
رياح قوية

نبّهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة يوم الأربعاء، من هبوب رياح غربية جنوبية غربية قوية على بعض ولايات غرب ووسط البلاد، ابتداء من أمسية اليوم.

الولايات المعنية بهذه النشرية هي: تلمسان، وهران، مستغانم، عين تيموشنت، الشلف، تيبازة، والجزائر. حيث ينتظر أن تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كلم في الساعة.

وتمتدّ صلاحية هذه النشرية من الساعة السادسة 18:00 مساء الأربعاء، إلى السادسة 06:00 من صباح الخميس.

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