نشرية للأرصاد الجوية: أمطار ورياح قوية عبر 30 ولاية

أعلن ديوان الأرصاد الجوية عن استمرار هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات شمالية، إلى جانب تساقط أمطار بداية من ليلة الثلاثاء عبر عدة ولايات ساحلية،داخلية وغربية.

وحسب ديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، سيدي بلعباس، تيارت، سعيدة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البويرة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض، برج بوعريريج، بجاية، سكيكدة، عنابة، سطيف، جيجل والطارف

وأكدت نشرية الأرصاد الجوية يوم الإثنين أن ولايات وسطى وغربية ستشهد يومي الإثنين والثلاثاء هبوب رياح قوية.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية, أن رياحا قوية مصحوبة أحيانا بعواصف, مصنفة درجة اليقظة “البرتقالية”, ستهب على عدد من الولايات بغرب ووسط البلاد طيلة اليوم الاثنين على الساعة 15.00 وإلى غاية انتهاء صلاحية النشرة مساء يوم غد الثلاثاء.

وأضاف المصدر, أن الولايات المعنية بالنشرية الخاصة هي: تلمسان, عين تموشنت, وهران, مستغانم, الشلف، تيبازة, الجزائر, بومرداس, تيزي وزو, سيدي بلعباس, معسكر, غليزان, تيارت, سعيدة, تيسمسيلت, عين الدفلى, المدية, البليدة, البويرة, المسيلة وشمال ولاية الجلفة.

وستكون الرياح المتوقعة, غربية وجنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 60/70 كلم في الساعة وقد تتجاوز أحيانا 80/90 كلم في الساعة مصحوبة أحيانا بعواصف, وفق ذات المصدر.

كما أعلن الديوان عن اضطراب جوي جديد في شكل أمطار عبر عدة ولايات شمالية ابتداء من منتصف نهار الإثنين، ليزداد نشاطه في المساء.