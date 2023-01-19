نشرية للأرصاد الجوية: ثلوج على مرتفعات 800 متر وأمطار غزيرة على هذه الولايات

أعلنت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية ليوم الخميس استمرار تساقط الثلوج وأمطار غزيرة بعدة ولايات.

بالنسبة لنشرية الأمطار التي نشرها ديوان الأرصاد الجوية:

الولايات المعنية:

سكيكدة ، عنابة ، الطارف ، قالمة ، وسوق أهراس.

الكمية المقدرة:

بين 20 و40 ملم والتي يمكن أن تصل محليًا أو تتجاوز 50 ملم.

صلاحية النشرية:

من الأربعاء 18 يناير 2023 على الساعة 6 مساءً إلى الخميس 19 يناير 2023 الساعة 6 مساءً

نشرية 2

الولايات المعنية:

الشلف وتيبازة والجزائر وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وعين الدفلى والبليدة والمدية.

الكمية المقدرة:

بين 30 و40 ملم

صلاحية :

من الأربعاء 18 يناير 2023 الساعة 3 صباحًا حتى الخميس 19 يناير 2023 الساعة 12 سا

نشرية 3

الولايات المعنية:

تلمسان ، عين تموشنت ، وهران ، مستغانم ، سيدي بلعباس ، معسكر ، غليزان ، تيسمسيلت ، تيارت وسعيدة.

الكمية المقدرة:

بين 20 و 40 ملم.

نشرية الثلوج

الولايات المعنية:

سكيكدة ، ميلة ، قسنطينة ، قالمة ، سوق أهراس ، أم البواقي ، تبسة ، خنشلة وباتنة.

السمك المقدر:

بين 05 و 10 سم.

صلاحية :

الخميس 19 يناير 2023 من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

نشرية 2

الولايات المعنية:

تلمسان ، سيدي بلعباس ، معسكر ، غليزان ، الشلف ، تيسمسيلت ، عين الدفلة ، مديعة ، البليدة ، بومرداس ، تيزي وزو ، بجاية ، جيجل ، سطيف ، برج بوعريريج ، البويرة ، تيارت ، سعيدة.

السمك المقدر:

بين 10 و 20 سم.

صلاحية :

من الأربعاء 18 يناير 2023 الساعة 12 ظهرًا حتى الخميس 19 يناير 2023 الساعة 12 ظهرًا.

نشرية 3

الولايات المعنية:

نعامة ، البيض ، الأغواط والجلفة.

السمك المقدر:

بين 05 و 10 سم.

صلاحية :

من الأربعاء 18 يناير 2023 الساعة 6 مساءً حتى الخميس 19 يناير 2023 الساعة 9 صباحًا.