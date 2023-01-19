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نشرية للأرصاد الجوية: ثلوج على مرتفعات 800 متر وأمطار غزيرة على هذه الولايات
الجزائر

نشرية للأرصاد الجوية: ثلوج على مرتفعات 800 متر وأمطار غزيرة على هذه الولايات

الشروق أونلاين
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نشرية للأرصاد الجوية: ثلوج على مرتفعات 800 متر وأمطار غزيرة على هذه الولايات
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أعلنت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية ليوم الخميس استمرار تساقط الثلوج وأمطار غزيرة بعدة ولايات.

بالنسبة لنشرية الأمطار التي نشرها ديوان الأرصاد الجوية:
الولايات المعنية:
سكيكدة ، عنابة ، الطارف ، قالمة ، وسوق أهراس.
الكمية المقدرة:
بين 20 و40 ملم والتي يمكن أن تصل محليًا أو تتجاوز 50 ملم.
صلاحية النشرية:
من الأربعاء 18 يناير 2023 على الساعة 6 مساءً إلى الخميس 19 يناير 2023 الساعة 6 مساءً
نشرية 2
الولايات المعنية:
الشلف وتيبازة والجزائر وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل وعين الدفلى والبليدة والمدية.
الكمية المقدرة:
بين 30 و40 ملم
صلاحية :
من الأربعاء 18 يناير 2023 الساعة 3 صباحًا حتى الخميس 19 يناير 2023 الساعة 12 سا
نشرية  3
الولايات المعنية:
تلمسان ، عين تموشنت ، وهران ، مستغانم ، سيدي بلعباس ، معسكر ، غليزان ، تيسمسيلت ، تيارت وسعيدة.
الكمية المقدرة:
بين 20 و 40 ملم.

نشرية الثلوج

الولايات المعنية:
سكيكدة ، ميلة ، قسنطينة ، قالمة ، سوق أهراس ، أم البواقي ، تبسة ، خنشلة وباتنة.
السمك المقدر:
بين 05 و 10 سم.
صلاحية :
الخميس 19 يناير 2023 من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

نشرية 2
الولايات المعنية:
تلمسان ، سيدي بلعباس ، معسكر ، غليزان ، الشلف ، تيسمسيلت ، عين الدفلة ، مديعة ، البليدة ، بومرداس ، تيزي وزو ، بجاية ، جيجل ، سطيف ، برج بوعريريج ، البويرة ، تيارت ، سعيدة.
السمك المقدر:
بين 10 و 20 سم.
صلاحية :
من الأربعاء 18 يناير 2023 الساعة 12 ظهرًا حتى الخميس 19 يناير 2023 الساعة 12 ظهرًا.

نشرية 3
الولايات المعنية:
نعامة ، البيض ، الأغواط والجلفة.
السمك المقدر:
بين 05 و 10 سم.
صلاحية :
من الأربعاء 18 يناير 2023 الساعة 6 مساءً حتى الخميس 19 يناير 2023 الساعة 9 صباحًا.

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