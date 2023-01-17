نشرية للأرصاد الجوية: رياح قوية عبر عدة ولايات إلى غاية الأربعاء

أعلن ديوان الأرصاد الجوية عن استمرار هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات شمالية، إلى غاية زوال يوم الأربعاء.

وحسب ديوان الأرصاد الجوية فإن صلاحية النشرية تمتد إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 15سا 00، والولايات المعنية بالنشرية هي: في كل من تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم والشلف وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وسيدي بلعباس ومعسكر وغليزان وتيارت وسعيدة وتيسمسيلت وعين الدفلى والمدية والبليدة والبويرة والمسيلة وكذا شمال الجلفة.

وحسب المصدر فإن الرياح ستهب غربية في شكل عواصف بسرعة 60/70 كم/سا وقد تصل أو تتجاوز شدتها احيانا 80/90 كم/سا.

وبالتزامن مع ذلك أعلن الديوان عن تساقط ثلوج وبرد عبر عدة ولايات شمالية.

وأكدت نشرية الأرصاد الجوية يوم الإثنين أن ولايات وسطى وغربية ستشهد يومي الإثنين والثلاثاء هبوب رياح قوية.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية, أن رياحا قوية مصحوبة أحيانا بعواصف, مصنفة درجة اليقظة “البرتقالية”, ستهب على عدد من الولايات بغرب ووسط البلاد طيلة اليوم الاثنين على الساعة 15.00 وإلى غاية انتهاء صلاحية النشرة مساء يوم غد الثلاثاء.

وأضاف المصدر, أن الولايات المعنية بالنشرية الخاصة هي: تلمسان, عين تموشنت, وهران, مستغانم, الشلف، تيبازة, الجزائر, بومرداس, تيزي وزو, سيدي بلعباس, معسكر, غليزان, تيارت, سعيدة, تيسمسيلت, عين الدفلى, المدية, البليدة, البويرة, المسيلة وشمال ولاية الجلفة.

وستكون الرياح المتوقعة, غربية وجنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 60/70 كلم في الساعة وقد تتجاوز أحيانا 80/90 كلم في الساعة مصحوبة أحيانا بعواصف, وفق ذات المصدر.

كما أعلن الديوان عن اضطراب جوي جديد في شكل أمطار عبر عدة ولايات شمالية ابتداء من منتصف نهار الإثنين، ليزداد نشاطه في المساء.