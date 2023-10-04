نشرية يومية للإطلاع على أسعار الخضر واللحوم البيضاء والحمراء

ستقوم وزارة الفلاحة، بإصدار نشرية يومية لمؤشر أسعار المواد الفلاحية، موجهة للمهنيين والمستهلكين، على موقعها الالكتروني وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي بيان لمصالح هني، أفيد أنّ هذه النشرية تشمل أسعار 18 منتجاً فلاحياً في السوق، بما في ذلك المواد واسعة الاستهلاك (الخضر، اللحوم البيضاء والحمراء، الحليب، البيض ..)، في أهم الولايات والمدن على المستوى الوطني، مرفوقة بمقارنة تحليلية للأسعار على مستوى البلدان والمدن التي تعرف تواجدا للجالية الجزائرية بالمهجر.

وسيتم بث هذه النشرية كل يوم الخميس على قنوات التلفزيون الوطني.