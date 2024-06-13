نشر أجوبة البكالوريا.. إدانة امرأة بعام حبس نافذ وغرامة مالية بالوادي

أدان قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي، مساء الأربعاء، امرأة بعام حبس نافذ وغرامة مالية بـ50 ألف دينار بتهمة المساس بنزاهة امتحان شهادة البكالوريا من خلال نشر أجوبة الامتحان في موقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان صحفي صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي، أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار تأمين امتحان شهادة البكالوريا تم تقديم المشتبه فيها وهي امرأة قامت بنشر أجوبة امتحان إحدى المواد الممتحن فيها لشهادة البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي .

وتمت المتابعة القضائية للمتهمة بموجب إجراءات المثول الفوري وأصدر القاضي بعد عرض قرائن الإثبات أثناء المحاكمة حكما قضائيا يقضي بإدانة المرأة المتهمة بعام حبس نافذ وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 50 الف دج بتهمة المساس بنزاهة امتحان شهادة البكالوريا من خلال نشر الأجوبة في موقع التواصل الاجتماعي.