نشر تحاليل المياه عبر منصات التواصل الاجتماعي

وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية

شرعت شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال) ابتداء من الأحد، في نشر نتائج التحاليل حول جودة المياه المنتجة والموزعة على مستوى ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة “بصفة دورية” وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، حسب ما أفاد به بيان للشركة.

وأكد البيان أنه “في اطار استراتيجية الاتصال الجواري الشفاف التي تنتهجها سيال مع زبائنها، فإنها ستعمل على نشر نتائج تحاليل المياه الشروب بصفة دورية بهدف طمأنة المستهلك بخصوص نوعية مياه الحنفية الموزعة عبر الشبكة العمومية للتوزيع”.

وأكدت سيال أن المياه الشروب “تخضع لتحاليل يومية فيزيوكيميائية وبكتريولوجية جد صارمة”، مضيفة ايضا أنه “يتم القيام بتحاليل أخرى لمراقبة الذوق والرائحة واللون”.

وأكدت المؤسسة أن هذه العمليات “تتم انطلاقا من محطات الإنتاج مرورا بالخزانات إلى غاية عداد الزبون وفقا للوائح الجزائرية لصلاحية المياه الشروب التي تستند لتوصيات منظمة الصحة العالمية”.

وأبرزت ان “هذه المراقبة اليومية تتم من طرف المخبر المركزي لسيال المعتمد بشهادة ISO 17025 نسخة 2017 من قبل هيئة الاعتماد الجزائرية إلى جانب هذا، تمتلك سيال في كل محطة معالجة المياه الشروب، مخبرا عملياتيا مهمته ضمان جودة المياه المنتجة”، يضيف نفس البيان.

وأبرز ذات المصدر أن “سيال تجري حوالي 144.000 تحليل فيزيو-كيميائي و26.000 تحليل بكتيريولوجي و12.000 عينة تحليلية كل سنة. كما تبذل جهودا جبارة إلى جانب السلطات لتحسين جودة الخدمات العمومية للمياه والتطهير وضمان الأمن الصحي للمياه”.

وفي الأخير، لفتت سيال انتباه المؤسسات والهيئات العقارية والمستهلكين الذين يملكون منشآت أو وسائل للتخزين كالصهاريج وخزانات المياه إلى “ضرورة تنظيفها وتطهيرها المستمر من أجل تجنب أي خطر لتلوثها”.