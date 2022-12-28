نشر تفاصيل مشروع المدرسة العليا للتكنولوجيا والهندسة

جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يتضمن تفاصيل حول إنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيا والهندسة.

وتضمن العدد 85 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا تحت رقم 22-440 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيا والهندسة.

وجاء في المادة الأولى “تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 160-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”.

وأشارت المادة 2 إلى أن مقر المدرسة سيكون بمدينة عنابة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي الذي ستوضع المدرسة تحت وصايته، حسب المادة 4.

ونصت المادة 5 بأن تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف التخصصات، لا سيما منها الهندسة الميكانيكية وهندسة المناجم والهندسة الصناعية والمعادن والإلكتروتقني وهندسة الطرائق الآلية والطاقات المتجددة والروبوتيك والاتصالات السلكية واللاسلكية والأمن والنظافة.

وفي السياق ذاته، تضمن العدد مرسوما آخر تحت رقم 22-441 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022 يتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهم ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليـا للتكنولوجيا والهندسة.