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نشر شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجريدة الرسمية

الشروق أونلاين
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نشر شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجريدة الرسمية
أرشيف

حدد العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في مرسوم تنفيذي، كيفيات الحصول على منحة البطالة، ومبلغ المتعلق بهذه المنحة وكذا الالتزامات التي تتوجب على المستفيدين منها.

وأمضى المرسوم التنفيذي المحدد للمنحة وكيفية الاستفادة منها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، تحت رقم 22-70 صدر في العدد 11 للجريدة الرسمية.

ووفقا لذات المرسوم فإنه يجب على طالب منحة البطالة أن تتوفر فيه  9 شروط :

1-أن يكون من جنسية جزائرية

2-أن يكون مقيم بالجزائر

3-أن يبلغ سنه ما بين 19 و 40 سنة

4-أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل

5-ألا يتوفر على دخل أيا تكن طبيعته

6-أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية

7-ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني.

8-ألا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية

9-ألا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته.

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التعليقات
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  • بلاد العجب

    حسبنا الله ونعم الوكيل المفروض من تجاوز الاربعين سنة احق بهذه المنحة من صبي عمره 19

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