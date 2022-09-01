نشر صورة للملكة رانيا في المطبخ تزامنا مع عيد ميلادها

هنأ ولي العهد الأردني ​الأمير الحسين بن عبد الله الثاني​ والدته ​الملكة رانيا العبد الله​ بعيد ميلادها الثاني والخمسين، بصورة لها من المطبخ.

ونشر الأمير حسين صورة لوالدته في المطبخ أثناء طهي الطعام، وكتب معلقا: “دوما الأم الحنونة رغم انشغالاتك… أمي الغالية، كل عام وأنتِ بخير وأسأل الله أن يحفظكِ ويرعاكِ”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع المنشور وتمنوا لها دوام الصحة والعافية.

من جانبها نشرت الملكة رانيا في حسابها على إنستغرام، صورة مع عائلتها، بحضور رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وأيضا الأميرة إيمان وخطيبها جميل ألكساندر ترميوتس. وكتبت: “فرحانة فيكم، ما في أحلة من هيك عيد ميلاد بوجودكم حولي”.

يذكر أن الملكة رانيا العبد الله احتفلت بعيد ميلادها الثاني والخمسين، الأربعاء 31 أوت.