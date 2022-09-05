نشر صور عارية لفنانة تونسية يثير الجدل.. والأخيرة تلجأ للقضاء

أعلنت الفنانة التونسية والممثلة المسرحية فاطمة بن سعيدان، اللجوء للقضاء بعد نشر صورها عارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إنها قامت بتكليف محاميها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المصور الفوتوغرافي، وضد أي وسيلة إعلامية قامت بنشر الصورة دون موافقتها.

وكتبت بن سعيدان: “امبارح صديق بعثلي تصويرة خاصة موجودة فيها أنا تدور على الفيسبوك من غير علمي ولا موافقتي، التصويرة هاذي استخدمت في إطار بحث مع مسرحية وللأسف استعملت وهبطت في وسائل التواصل الاجتماعي للعموم بدون موافقتي”.

وتابعت: “المصور اللي صور التصويرة والسبب في المشكلة هاذي خان الثقة الي بيناتنا وخرق القانون بالتعدي على حقي في الصورة بما أنو هبطها وردها تصويرة عامة وهي من المفروض تكون خاصة للبحث فقط”.

وأضافت:” وكلت المحامي متاعي بش نتبع عدليا وقضائيا المصور وكل شخص أو أعلام أو جهة أخرى تهبط التصويرة والا تستعملها بدون موافقتي”.

وأثارت الصور المسربة جدلا وسط الجمهور التونسي، وأعلن الكثير من المثقفين التضامن مع الفنانة، كون المصور حسبهم خان الثقة.