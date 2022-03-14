نشر قائمة المستفيدين من “السوسيال” رقميا بالعاصمة

لإظهار الشفافية وكبح غضب المقصيين

تعكف بلديات العاصمة على نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها، حيث يتم نشر اسم المستفيد وصورته وجميع التفاصيل، وهذا لمحاربة الغضب التي يعتري المقصيين وجعل العملية شفافة لا تشوبها المحسوبية.

تشهد عملية توزيع السكنات بولاية الجزائر مؤخرا، تطوّرا نوعيا من حيث طريقة الإعلان عن أسماء المستفيدين من حصة السكنات الاجتماعية “سوسيال”، المجمّدة منذ سنوات وكانت أولى البلديات التي أفرجت عن قائمة المستفيدين سيدي موسى، حيث خلال الأسبوع الماضي أعلنت بلدية الحراش عن القائمة أما الدار البيضاء فنشرت قائمة 100 وحدة سكنية الأحد، لتستمر العملية وتمس بلدية خرايسية، التي أعلنت صبيحة أمس عن قائمة المستفيدين من حصة 80 سكنا اجتماعيا، وفي نفس الموضوع أكد رئيس بلدية خرايسية أحمد يحياوي مروان في اتصال بالشروق، أنه التقى المواطنين المقصيين رفقة اللجنة التي درست الملفات وكذا إطارات بالمقاطعة الإدارية درارية للإجابة عن جميع استفساراتهم كما فتح المجال لإيداع طعونهم والإعلان عن أين مستفيد لا يستحق سكن.

وكشف المتحدث عن إحصاء 511 ملف مقبول و733 ملف مرفوض منهم 157 مواطن دخلهم يفوق 24 ألف دج و73 مواطنا مستفيدا سابقا بسكن أو عقار أو إعانة و151 مواطن عنوانه غير معروف و61 مواطنا لا يقيم بالبلدية و93 طلبا لم يتمم ملفه الإداري و166 ملف أصحابه لم يصرحوا بمداخلهم و4 عائلات رفضت التحقيق و3 تجار و5 عائلات تقطن في حي فوضوي و20 حالة وفاة. أما قائمة الانتظار فتضم أكثر من 431 مواطن سوف يستفيد من الحصة الإضافية التي وعدت ولاية الجزائر بمنحها للبلدية قريبا.

وقد استحسن سكان العاصمة ورؤساء البلديات على غرار رئيس بلدية خرايسية الإعلان الرقمي على قائمة المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري عبر الصفحات الرسمية للمقاطعات الإدارية التابعة لها. حيث أثبت ذلك شفافية العملية التي سمحت على كبح غضب المقصيين من خلال شرح الأسباب القانونية التي أدت إلى عدم استفادتهم من سكن اجتماعي مع منحهم فرصة قبول طعونهم على مستوى البلدية.

السويدانية وعين البنيان وبني مسوس وتسالة المرجة ينتظرون الدور

وفيما عبر مواطنين عن جدية ومصداقية الإعلان عن قائمة السوسيال لأول مرة حسبهم منذ الاستقلال، ينتظر سكان بلدية تسالة المرجة الإفراج عن حصتها من السكن الاجتماعي ملتمسين من والي العاصمة منحهم حصة إضافية نظرا للنمو الديمغرافي بالمنطقة الذي فاق 32 ألف نسمة، كما يطلب سكان بلدية بني مسوس الإفراج عن قائمة “السوسيال”، ونفس الانشغال طرحته رئيسة تنسيقية جمعيات الأحياء والجمعيات الخيرية لبلدية السويدانية، التي تنتظر الحصة الإضافية التي وعدت بها الولاية السنة الماضية بعد تسليم الحصة الأولى من صيغة العمومي الإيجاري 100 سكن اجتماعي، حيث التمست من والي العاصمة النظر إلى انشغالها الذي يشكل هاجسا بالنسبة للمواطنين الذين يعانون الأمرين بسبب أزمة السكن، ناهيك عن سكان الحي الفوضوي الذين ينتظرون ترحيلهم في أقرب الآجال.

ويشار إلى أن العملية تمت بناء على تنفيذ تعليمات والي ولاية الجزائر أحمد معبد إلى الولاة المنتدبين من أجل الحرص على الإسراع في نشر قوائم المستفيدين من السكنات بمختلف صيغها عبر إقليم ولاية الجزائر وتسليمها لهم في أقرب الآجال.