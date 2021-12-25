نشر مرتزقة روس على أراضيها.. الحكومة المالية ترد

نفت الحكومة المالية أي انتشار لمرتزقة روس على أراضيها، لكنها أعلنت وجود مدربين روس في إطار التعاون مع موسكو.

وقالت الحكومة المالية في بيان الجمعة، إنه لا يوجد أي انتشار لمرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية أعلنته حوالى 15 قوة غربية مشاركة في مكافحة الجماعات المتطرفة في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل.

وقالت الحكومة المالية في بيانها إنها “تقدم نفياً رسمياً لهذه المزاعم بشأن انتشار مزعوم لعناصر من شركة أمنية خاصة في مالي”.

وأضافت أنها “تطالب بأن تقدَّم لها أدلة من مصادر مستقلة”، مؤكدة حرصها على التوضيح أن مدربين روس، مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن.

وتابع البيان الذي وقعه المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا وزير إدارة الأراضي أيضاً، أن “باماكو تطالب بالحكم عليها من أفعالها وليس استناداً إلى شائعات، وتود التذكير بأن الدولة المالية ملتزمة بشراكة بين دولتين مع الاتحاد الروسي، شريكها التاريخي”.

وكانت نحو 15 دولة غربية أعلنت في بيان الخميس نشر مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية للجدل في مالي بمساعدة موسكو.

وفي بيان مشترك، قالت هذه البلدان وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا: “ندين بشدة نشر مرتزقة على الأراضي المالية”، وأدانت “مشاركة حكومة الاتحاد الروسي في تقديم الدعم المادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي”.

نشر مرتزقة روس في مالي.. الكرملين يرد

ويوم 15 سبتمبر 2021، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الأنباء التي تحدثت عن وجود عسكريين روس في مالي، لا أساس لها من الصحة.

وأضاف بيسكوف، الأربعاء، للصحفيين عندما سئل عما إذا كان لدى الكرملين معلومات حول المفاوضات بين السلطات المالية وشركة الحراسة الخاصة “فانغر”: “لا يوجد ممثلون للقوات المسلحة الروسية هناك، ولا تجري أية مفاوضات رسمية بهذا الخصوص، نحن ننطلق من ذلك”.

كما رد بسيكوف عن سؤال متعلق بوزير دفاع مالي، وإن كان خلال زيارته لروسيا، قد أثار مسألة تقديم المساعدة العسكرية، أجاب بيسكوف أن روسيا تحافظ على اتصالات، بما في ذلك في المجال العسكري، مع العديد من الدول، بما في ذلك القارة الإفريقية.

وقال بيسكوف: “أكرر مجددا، لا يوجد هناك أي عسكرين روس”.