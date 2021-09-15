نشر مرتزقة روس في مالي.. الكرملين يرد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الأنباء التي تحدثت عن وجود عسكريين روس في مالي، لا أساس لها من الصحة.

وأضاف بيسكوف، الأربعاء، للصحفيين عندما سئل عما إذا كان لدى الكرملين معلومات حول المفاوضات بين السلطات المالية وشركة الحراسة الخاصة “فانغر”: “لا يوجد ممثلون للقوات المسلحة الروسية هناك، ولا تجري أية مفاوضات رسمية بهذا الخصوص، نحن ننطلق من ذلك”.

كما رد بسيكوف عن سؤال متعلق بوزير دفاع مالي، وإن كان خلال زيارته لروسيا، قد أثار مسألة تقديم المساعدة العسكرية، أجاب بيسكوف أن روسيا تحافظ على اتصالات، بما في ذلك في المجال العسكري، مع العديد من الدول، بما في ذلك القارة الإفريقية.

وقال بيسكوف: “أكرر مجددا، لا يوجد هناك أي عسكرين روس”.