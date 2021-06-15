نشر موضوع “اللغة العربية” على مواقع التواصل بعد 3 دقائق من بداية الامتحان

خاص بشهادة التعليم المتوسط

نشر موضوع “اللغة العربية” الخاص بامتحان شهادة التعليم المتوسط على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، بعد 3 دقائق من بداية الامتحان، وهي ممارسات لطالما حذرت منها وزارة التربية الوطنية.

موضوع اللغة العربية كان حول مواقع التواصل الاجتماعي والحذر في استعمالها، وقد تم نشره دقائق بعد بدء الامتحان ولم يسرب.

وفي تعليقه على الموضوع قال مسعود بوديبة، الناطق الرسمي لنقابة “الكناباست” أن التلميذ يستحيل أن يكون هو من نشر الموضوع، مؤكدا أنه تترتب عليها عقوبات صارمة.

انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021

انطلق، صبيحة الثلاثاء، امتحان شهادة التعليم المتوسط، دورة جوان 2021، في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، ووفق بروتوكول صحي صارم.

وأعطى إشارة انطلاق الامتحان، الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، بوبكر بوعزة، من متوسطة 11 ديسمبر 1961 بولاية برج بوعريريج، حيث قام بفتح الأظرفة التي تحتوي على أسئلة الاختبار الأول الخاص باللغة العربية.

ونشط بوعزة لقاء صحفيا، أكد من خلاله على أهمية امتحان اللغة العربية بالنسبة للوزارة، لاسيما و أنه أتى بعد موسم دراسي استثنائي وصعب، مذكرا في ذات السياق بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة لمجابهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإجراءات الوقائية لاقت استحسان أفراد الأسرة التربوية مما سمح لهم بإتمام الموسم الدراسي على أحسن ما يرام دون اللجوء إلى غلق المؤسسات التربوية أو تعليق الدراسة كما شهدته بعض دول العالم.

في ذات السياق تطرق بوعزة للإمكانيات “الهامة” التي سخرتها الدولة من أجل ضمان السير الحسن لامتحان نهاية طور التعليم المتوسط، واغتنم الفرصة لتقديم الشكر لجميع المؤطرين المشرفين على الامتحان، ومتمنيا النجاح للتلاميذ.

وتوجه أزيد من 641 ألف مترشح عبر الوطن لمراكز الامتحان، لاجتياز شهادة التعليم المتوسط على مدار ثلاثة أيام، عبر 2585 مركز ، على أن يتم الإعلان عن النتائج في الـ5 جويلية المقبل.

وتخلت وزارة التربية لأول مرة عن قطع خدمة الانترنت بالتزامن مع اجتياز الامتحانات المصيرية، بعد خمس سنوات من اعتماد هذه الآلية في الرقابة، بسبب استياء المواطنين والشركات الوطنية وحتى الدولية جراء الخسائر التي تتكبدها.