نشر وتداول أخبار النشاطات الرسمية.. رئاسة الجمهورية تحذر

حذرت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، من نشر وتداول أخبار، تزعم أنها تتعلق بنشاطات رسمية، داعية إلى الالتزام الصارم بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة.

وذكرت المديرية العامة للاتصال، بمضمون البيان الذي أصدرته سابقا بخصوص حصرية المعلومات الرسمية، على البيانات التي توزع من رئاسة الجمهورية، عبر المديرية العامة للاتصال.

وجاء في بيان للرئاسة أنه “وبعدما لاحظت تراخيا في تنفيذه، من خلال نشر وتداول أخبار،تزعم أنها تتعلق بنشاطات رسمية، فإن المديرية العامة للاتصال تدعو مجدداً إلى الالتزام الصارم بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة”.

وأوضحت “أن أي اعتماد لمصادر أخرى، فيما يتعلق بالنشاط الرئاسي، يصنف دعاية وأخبارا مغلوطة، يتحمل صاحبها ما يترتب عنها من مسؤولية”.