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نشطاء مغاربة يشنون حملة شرسة لتنحية ملكة الجمال ذات الأصول الجزائرية

نادية شريف
  • 104392
  • 12
نشطاء مغاربة يشنون حملة شرسة لتنحية ملكة الجمال ذات الأصول الجزائرية

شنّ نشطاء مغاربة حملة شرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تنحية ملكة الجمال كوثر بن حليمة التي كشفت بكل فخر عن أصولها الجزائرية.

وتصدر هاشتاغ “كوثر ليست مغربية” الترند على تويتر في الجزائر والمغرب، حيث شهدت الساحة الافتراضية حربا في التعليقات والمنشورات بين الطرفين.

وطالب نشطاء مغاربة حكومتهم بتنحية بن حليمة باعتبار أنها جزائرية، داعين لإيقاف المهزلة لأن في المملكة الكثير من النساء الجميلات اللواتي بإمكانهن تمثيلها أحسن تمثيل.

كما دعم نشطاء جزائريون الحملة من باب أن الجزائر لا تتشرف بمشاركة أحد أبنائها في أي مسابقة تقام في دولة الاحتلال، وقال آخرون بأن بن حليمة لا تمثل الجزائر بل المغرب وحتى إن شاركت في إسرائيل فلن يكون في ذلك إحراج لنا لأنها مشاركة باسمهم وهم من يدعمونها.

أثارت ضجة بتصريحاتها.. ملكة جمال المغرب جزائرية!

عبّر نشطاء مغاربة عن استيائهم الشديد، وصدمتهم الكبيرة بعد تصريح ملكة جمال المغرب بأنها من أصول جزائرية، وطالبوا بسحب اللقب منها.

وتحدثت كوثر بن حليمة  عن أصولها الجزائرية حيث قالت بأن والديها سافرا للمغرب في أثناء الحرب التحريرية وبأن جدتها علمت الكثير من النساء المغربيات فن الخياطة.

وأثارت بن حليمة سخط نشطاء مغاربة بمدحها للعادات الجزائرية والفن واللباس الجزائري، وتأكيدها بأن لهم أثرا إيجابيا كبيرا على المجتمع المغربي.

ودخل جزائريون على خط النزاع والجدل بشأن الوصيفة التي ستمثل المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون وقالوا بأن كل شيء جميل يسرقونه من الجزائر.

وقال البعض بأن النظام المغربي تعمد اختيار ملكة جماله من أصول جزائرية ودفعها للتصريح بذلك، فقط لأنها ستشارك في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل.

يذكر أن ملكة جمال المغرب المتوجة، فاطمة الزهراء الخياط، اضطرت للتخلي عن لقبها لصالح وصيفتها، كوثر بن حليمة.

وجاء هذا القرار عقب إصابتها على مستوى الكاحل، وهو الشيئ الذي سيمنعها من التباري على ملكة جمال الكون في إسرائيل يوم 12 ديسمبر 2021.

وبهذا فإن لقب ملكة جمال المغرب وممثلة المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2021 عاد إلى الوصيفة الأولى، كوثر بن حليمة، البالغة من العمر 22 عاما.

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التعليقات
12
  • BELFKIH.M

    مغربية ،جزائرية أو تونسية ،تبقى مغاربية. الإختلاف مع النظام وليس مع الشعب.

    5
  • Omar

    نحن مغاربة وعرب احرار الى قاع البحر انت وجمالك،امثالك لا يمثلوننا

    -11
  • Khadir mohaméd Marrakech

    لا أرى اي عيب في ذلك... بالعكس كل المؤشرات تشير ان البلدين بلد واحد في كل شيء حتى الجمال مشترك. لماذا لاتفهمون ان التاريخ يبقى صامدا أمام كل العواصف.. اقول لكم في المغرب و في الجزائر عليكم ان تفرحوا بما يجمعنا جميعا ، وليس العكس... من اية طينة انتم.. المغرب والجزائر بلد واحد ..والمستقبل سيبين لكم ذلك...رغم أنف الكل ، (الكل من الجانبين) .. استيقضوا يرحمكم الله...

    119
  • سعيد أسعد

    المانع ليس هو الإصابة في الكاحل بل مقاطعة الجزائر التطبيع مع إسرائيل، بما أن أصولها جزائرية قررت الإنسحاب.

    -12
  • Mouha

    أختنا الجزائرية مرحبا بها، وبما أنها ملكة جمال فمرحبتين.

    32
  • عبد الله من الدار البيضاء

    لا شك أن فتيات و نساء الجزائر و المغرب و تونس يتمتعن بجمال خلاب، قليلا ما تجده في مناطق أخرى. و كون هذه الحسناء مغربية من أصول جزائرية شيء يفرح القلب، و يؤكد أن السياسة في واد و الشعوب في واد آخر ...

    79
  • محمد

    يالها من المصيبة حتى الجمال دخلت في سياسة وآلله انتم الجزائريون والمغاربيون حمقاء خصكم تزوروا دكدور نفساني

    44
  • اهتم بالعلم لا بالجمال

    قمة التفاهة لماذا أصلا هدي المسابقة للبحت عن الجمال. المغرب لديه طاقات كبيرة في عدة مجالات أحسن من ملكة الجمال تكون مغربية او جزائرية لاتهم في شيء

    38
  • جزائر

    هذا معناه المغرب ما عندهمش الجمال. اجمل نساء العالم جزائريات

    -33
  • Sidi bouhouria

    لا تدعوا الناس بتعليقاتكم الدنيئة فأنا مغربي ولا أفرق بين مغربية وجزائرية فلو شاركت هذه الملكة ولو كانت من أصول جزائرية هذا افتخار لنا وجل المغاربة سعداء من هذا .

    57
  • لحسن سطيف

    شعوب غرقت في التفاهة

    56
  • احمد

    لو كانت من اصول يهودية يصفقون لها ويقولون انها من بركات التطبيع !!!!!!!

    -19

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