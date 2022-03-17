نشطاء يتداولون صورة عارضة مغربية على أنها لمجندة أوكرانية!
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة عارضة أزياء مغربية على أنها لمجندة أوكرانية لقيت مصرعها خلال القصف الروسي على العاصمة كييف.
ونشرت بعض الصفحات والحسابات عبر مختلف الشبكات صورة “المودل” المغربية مرفقة مع التعليق: “وفاة المجندة الأوكرانية في اللواء 75 مارتا يوزكيف متأثرة بجروحها التي أصيبت بها خلال القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية”.
وفاة المجندة الأوكرانية في اللواء 75 مارتا يوزكيف متأثرة بجروحها التي أصيبت بها خلال القصف الروسي ع العاصمة الأوكرانية كييف قبل أيام. pic.twitter.com/pBHSjYr31W
— مغرد الوطن (@iraqjop) March 12, 2022
وأعرب مغردون عن أسفهم لوفاة الشابة الحسناء، ولقيت المنشورات المتعلقة بها تعاطفا كبيرا، لكن تقاريرا حول صحة الأخبار كشفت حقيقة الصورة المتداولة، وقالت بأنها تعود إلى المغربية سكينة لحميدي.
مقتل المجندة الاوكرانية في الفرقة الثانية “مارتا يوزكيف “
متأثرة بجروحها التي أصيبت بها خلال القصف الروسي على العاصمة كييف
ياويلكم من الله.
ريتوا كل بنات ام علي مهيار خضور وكنتها و سلفتها و شلافين الجبل بدالك pic.twitter.com/KjO5DpMciQ
— ،محيي الدين لالا, Mehei aldin lala ⚖️ (@MehdenL) March 13, 2022
الادعاء 🌀
وفاة المجندة الأوكرانية في اللواء 75 مارتا يوزكيف متأثرة بجروحها التي أصيبت بها خلال القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف قبل عدة أيام.
التحقق ✅
الصورة تعود إلى المغربية سكينة لحميدي، وقد نشرت صورتها قبل عدة أشهر على صفحتها في موقع انستغرام. pic.twitter.com/dOwVEtTh5Q
— Misbar – مسبار (@misbarfc) March 13, 2022
❌ انتشرت صورة لفتاة شقراء يدعي مروجوها أنها مجندة في الجيش الأوكراني واسمها مارتا يوزكيف، سقطت ضحية القصف الروسي للعاصمة كييف، وكتبوا: “وفاة المجندة الأوكرانية في اللواء 75 مارتا يوزكيف متأثرة بجروحها التي أصيبت بها خلال القصف الروسي على العاصمة كييف قبل أيام”.#صحيح_مصر pic.twitter.com/Jov3wMoSrV
— صحيح مصر (@SaheehMasr) March 14, 2022
من جانبها سخرت العارضة المغربية التي تمتلك عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، من الخبر عبر خاصية “ستوري” في منصة انستغرام، حيث كتبت: “مارتا يوزكيف.. تسميتي الجديدة بالأوكرانية”.
وكانت لحميدي قد نشرت الصورة قبل عدة أشهر على صفحتها في موقع انستغرام. وكتبت: “ملكة أنا.. لو تصبح لي أعزو الشموس مراكبا وخيولا”.
أما فيما يتعلق بالمجندة الأوكرانية مارتا يوزكيف فقد انتشرت في الإعلام، بعد أن انضمت للقتال بين صفوف المقاتلين الأوكران، وتركت أبناءها خلفها وعملها في مهنة الطب.