نشطاء يتداولون صورة عارضة مغربية على أنها لمجندة أوكرانية!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة عارضة أزياء مغربية على أنها لمجندة أوكرانية لقيت مصرعها خلال القصف الروسي على العاصمة كييف.

ونشرت بعض الصفحات والحسابات عبر مختلف الشبكات صورة “المودل” المغربية مرفقة مع التعليق: “وفاة المجندة الأوكرانية في اللواء 75 مارتا يوزكيف متأثرة بجروحها التي أصيبت بها خلال القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية”.

وأعرب مغردون عن أسفهم لوفاة الشابة الحسناء، ولقيت المنشورات المتعلقة بها تعاطفا كبيرا، لكن تقاريرا حول صحة الأخبار كشفت حقيقة الصورة المتداولة، وقالت بأنها تعود إلى المغربية سكينة لحميدي.

من جانبها سخرت العارضة المغربية التي تمتلك عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، من الخبر عبر خاصية “ستوري” في منصة انستغرام، حيث كتبت: “مارتا يوزكيف.. تسميتي الجديدة بالأوكرانية”.

وكانت لحميدي قد نشرت الصورة قبل عدة أشهر على صفحتها في موقع انستغرام. وكتبت: “ملكة أنا.. لو تصبح لي أعزو الشموس مراكبا وخيولا”.

أما فيما يتعلق بالمجندة الأوكرانية مارتا يوزكيف فقد انتشرت في الإعلام، بعد أن انضمت للقتال بين صفوف المقاتلين الأوكران، وتركت أبناءها خلفها وعملها في مهنة الطب.