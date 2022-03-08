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نشطاء يحتفون بأول حالة زواج للاجئة أوكرانية من طالب أردني!

نادية شريف
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نشطاء يحتفون بأول حالة زواج للاجئة أوكرانية من طالب أردني!

احتفى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأول حالة زواج للاجئة أوكرانية من طالب أردني،  وعبر الكثيرون عن رغبتهم في استقبال الهاربات من جحيم الحرب بكل حب!

وضجت مختلف الصفحات عبر شبكات التواصل، الأحد، بصورة العروسين رفقة السفير الأردني لدى رومانيا، سفيان القضاة، خلال عقد زواجهما بمقر السفارة الأردنية في العاصمة بوخاريست.

وقال مغردون بأن الطالب الأردني واللاجئة الأوكرانية، نزحا من العاصمة كييف إلى رومانيا، حيث لم يتسنى لهما حمل شيء معهما.

وأشار البعض إلى أن الخطبة تمت قبل الغزو الروسي، ولكن الحرب عجّلت بنزوحهما لاجئين إلى رومانيا.

وأفادت تقارير إخبارية أنه تم توثيق إجراءات وعقد الزواج بإشراف السفارة الأردنية وإحدى الجمعيات الاسلامية في بوخارست، كما تم منح العروس الموافقة الرسمية لمرافقة زوجها إلى الأردن.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ هجومه العسكري على أوكرانيا في 24 فيفري الماضي، ومن يومها ومواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن اللاجئات الأوكرانيات وضرورة استقبالهن.

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