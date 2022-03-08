نشطاء يحتفون بأول حالة زواج للاجئة أوكرانية من طالب أردني!
احتفى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأول حالة زواج للاجئة أوكرانية من طالب أردني، وعبر الكثيرون عن رغبتهم في استقبال الهاربات من جحيم الحرب بكل حب!
وضجت مختلف الصفحات عبر شبكات التواصل، الأحد، بصورة العروسين رفقة السفير الأردني لدى رومانيا، سفيان القضاة، خلال عقد زواجهما بمقر السفارة الأردنية في العاصمة بوخاريست.
بكره تشوفوني ومكتوب تسجيل ثاني حالة زواج لعماني من لاجئة أوكرانية💍 pic.twitter.com/qJhwXlyU0J
— Hossam حسام (@hsam41047828) March 6, 2022
وقال مغردون بأن الطالب الأردني واللاجئة الأوكرانية، نزحا من العاصمة كييف إلى رومانيا، حيث لم يتسنى لهما حمل شيء معهما.
أول زواج لأردني من لاجئة أوكرانية
صورة تبرز عروسين رفقة السفير الأردني لدى رومانيا سفيان القضاة، قالوا إنها كانت خلال عقد زواج بين طالب اردني ولاجئة اوكرانية
الصورة تم التقاطها أثناء إجراءات لتوثيق عقد زواج طالب أردني ولاجئة أوكرانية، غادرا العاصمة كييف خلال الحرب pic.twitter.com/lxLK03KELS
— saudalissa (@saudalissa2) March 6, 2022
وأشار البعض إلى أن الخطبة تمت قبل الغزو الروسي، ولكن الحرب عجّلت بنزوحهما لاجئين إلى رومانيا.
وأفادت تقارير إخبارية أنه تم توثيق إجراءات وعقد الزواج بإشراف السفارة الأردنية وإحدى الجمعيات الاسلامية في بوخارست، كما تم منح العروس الموافقة الرسمية لمرافقة زوجها إلى الأردن.
تسجيل أول حالة زواج لأردني من لاجئة أوكرانية
تم الزواج في السفارة الاردنية في رومانيا .
ومنحت السفارة وثيقة سفر للعروس من اجل السفر الى الاردن لمرافقة زوجها . pic.twitter.com/mu0Lqz0o3H
— سالم العولقي . (@salim0508040) March 7, 2022
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ هجومه العسكري على أوكرانيا في 24 فيفري الماضي، ومن يومها ومواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن اللاجئات الأوكرانيات وضرورة استقبالهن.
لا تتسرع بالزواج ستأتي اللاجئات الأوكرانيات 😌 pic.twitter.com/QEEw6LQVrw
— ALI 5/5 (@ali_aitiggui) February 28, 2022