“نشعر بالمرارة من طريقة توديع الجزائر للمونديال”

نبيل بن طالب:

كشف متوسط ميدان المنتخب الوطني، نبيل بن طالب، الذي جدد عقده مؤخرا مع نادي ليل الفرنسي، بأنه يشعر بالمرارة من طريقة انتهاء مشوار “الخضر” في كأس العالم 2026، التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتوج بلقبها منتخب إسبانيا.

وصف بن طالب في تصريحات نقلها موقع “وين وين” نقلا عن الموقع الرسمي لناديه ليل مغامرة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026 بالجميلة، معترفا في نفس الوقت بأن جميع اللاعبين يشعرون بالمرارة من طريقة توديع البطولة على يد منتخب سويسرا في دور الـ32.

وقال بن طالب: “كانت تجربة جيدة ومغامرة جميلة، لكن بطبيعة الحال، يبقى لدينا شعور بالمرارة لأننا جميعا ندرك أنه كان بإمكاننا تقديم الأفضل، في مباراة سويسرا، كان ينبغي علينا التعامل معها بشكل أفضل، ومع ذلك، تظل تجربة رائعة بكل المقاييس”.

وبشأن أفضل ذكرى له في مونديال 2026، صرح بن طالب قائلا: “تبقى أفضل ذكرى لي هي مباراة سويسرا، لأن هذه المباراة صاحبتها ضغوط كبيرة، وكنا نشعر بمسؤولية تقديم أداء جيد، وكنا نريد فعلا أن نظهر بأفضل صورة. في النهاية، تبقى مباراة في كأس العالم، وهي مواجهة مهمة، حتى وإن لم نحسن التعامل معها. لكنها تظل أفضل ذكرياتي، لأن الأجواء كانت رائعة جدا منذ لحظة دخولنا إلى الملعب”.

وعن رفضه تبادل قمصانه مع المنافسين بعد نهاية مباريات “الخضر” في المونديال قال بن طالب: “لا، لم أبادل قميصي، إنها قمصان ذات قيمة كبيرة جدا، فهي قمصان المنتخب الجزائري. لم تتح لي فرصة لتبادلها. كما أن العديد من أفراد عائلتي طلبوا مني الاحتفاظ بقميص الجزائر الخاص بكأس العالم، لأنه قطعة تذكارية نادرة”.

وشارك بن طالب في 4 مباريات مع المنتخب الوطني في كأس العالم الماضية، 3 منها أساسيا أمام الأرجنتين والنمسا وسويسرا، وواحدة احتياطيا ضد الأردن. وبعد نهاية المونديال، قررت إدارة نادي ليل تجديد عقده إلى غاية 2028، لتستمر بذلك تجربته مع الفريق الشمال الفرنسي، علما بأنها بدأت صيف 2023.

يذكر أن المنتخب الوطني نجح في بلوغ دور الـ32 في كأس العالم 2026، وأقصي على يد منتخب سويسرا، إثر الخسارة بنتيجة 2-0.