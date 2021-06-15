نشوب حرائق غابية بسكيكدة وسعيدة

تزامنا مع موجة الحـرّ

أتلفت ألسنة اللهب، الاثنين، ما يزيد عن 6 هكتارات من غابات الكاليتوس والبلوط بسكيكدة، بعد حريق مهول شب في حدود الساعة الثانية، بمنطقة الطبانة ببلدية القل، غرب ولاية سكيكدة، كما طال الحريق المئات من الأشجار المثمرة مثل الزيتون والتين والعنب، ومكّن تدخل مصالح الحماية المدنية من إنقاذ سكنات وبساتين مجاورة ومحلات تجارية، وأرجعت مصادر سبب هذا الحريق إلى ارتفاع درجة الحرارة التي قاربت الأربعين في ولاية سكيكدة يوم الاثنين، مع العلم أن إخماد هذا الحريق استغرق ست ساعات. وفي سياق ذي صلة، تدخل أعوان وحدة قطاع الميناء للحماية المدنية بسكيكدة لأجل إخماد حريق شب بالمكان المسمى منطقة واد شادي بسكيكدة انجر عنه احتراق 500 متر مربع الأشجار وأشجار التين الشوكي.

وفي سعيدة، تمكنت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، مصالح الحماية المدنية والغابات بمشاركة المصالح المتدخلة في الكوارث الكبرى، من السيطرة على الحريق المهول الذي اندلع بغابة سيدي مرزوق التابعة إقليميا لدائرة سيدي بوبكر على بعد مسافة 45 كلم عن مقر ولاية سعيدة وإخماده، الحريق الذي يعد الأول من نوعه بهذا الحجم منذ بداية موسم الصيف، كاد أن يمتد لهيبه إلى المناطق المجاورة لجبال الجهة الغربية لعاصمة الولاية سعيدة باتجاه جبال سيدي بلعباس.

وبحسب حصيلة أولية كشفت عنها خلية الإعلام لدى مديرية الحماية المدنية بسعيدة، فإن الحريق أدى إلى إتلاف 38 هكتارا، منها 35 هكتارا مساحة غابية مشكلة من أشجار الصنوبر الحلبي، وأدغال وديس وضرو وحلفاء وأشجار بلوط، كما أدى هذا الحريق المهول إلى إتلاف هكتار ونصف من الشعير، وهكتار من القمح الصلب. هذا، وتؤكد مصادرنا أن هذا الحريق كاد أن يتحول إلى كارثة حقيقية لولا سرعة تدخل كل الأطراف المعنية بالتدخل، المتمثلة في أعوان الحماية المدنية والغابات، وتدعيم من رجال الدرك والجيش الوطني الشعبي ومصالح البلدية والجزائرية للمياه وديوان التطهير، ومساهمة بعض المواطنين.

ووجد أعوان الإطفاء صعوبات جمة في السيطرة على لهيب النيران المشتعلة نظرا لهبوب الرياح، واشتعال النيران في 7 نقاط مختلفة، إضافة إلى أن المنطقة الغابية التي مسها الحريق تمتد إلى غاية حدود ولاية سيدي بلعباس، وهو ما شكل هاجسا لأعوان الإطفاء والتدخل، وتمتاز بتضاريسها الوعرة.

وقد كشف محافظة الغابات للولاية، أن التدخل السريع وإخماد السنة النيران الملتهبة مكن من إنقاذ مساحات غابية معتبرة، ولا زالت عملية الحراسة مستمرة وسط ذات الغابة من طرف أعوان التدخل إلى غاية الانتهاء من العملية.