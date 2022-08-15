نشوب حريق بالمنطقة الصناعية لسكيكدة.. سوناطراك توضح

أعلنت سوناطراك، الاثنين، عن التحكم في الحريق الذي نشب على مستوى المنطقة الصناعية لسكيكدة، وذلك دون تسجيل خسائر مادية تذكر.

وأفاد بيان لسوناطراك “نشب هذا اليوم حادث حريق على مستوى المنطقة الصناعية لسكيكدة وهذا على الساعة الثالثة وخمس دقائق زوالا، حيث نتج هذا الحريق خلال عملية تزويد شاحنة بمادة الكزيلان على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب التكرير RA1K”.

وأوضح البيان، أن الحادث تم التحكم فيه مباشرة من طرف وحدات التدخل للأمن الداخلي التابعة لسوناطراك.

بالمقابل، خلف الحادث ثلاثة جرحى متأثرين بحروق متفاوتة الخطورة تم إجلاؤهم على جناح السرعة إلى مستشفى سكيكدة.

ولم يخلف الحادث أي خسائر مادية أخرى، كما أن الوحدات الإنتاجية للمركب لم تتوقف وتستمر في العمل بصفة عادية.