نشوب حريق بمديريتها العامة.. اتصالات الجزائر تُصدر بيانا

كشفت شركة اتصالات الحزائر، عن نشوب حريق، الخميس، على مستوى المديرية العامة بالعاصمة.

أفادت الشركة في بيان لها أنه تم احتواء الحريق الذي مس المديرية العامة لاتصالات الجزائر في لحظاته الأولى بتفعيل نظام الإنذار وإجلاء العاملين.

قال البيان أنه بالتوازي مع عملية الإجلاء، اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الموظفين من دون تسجيل أي حادث يمس بسلامة الأشخاص، بفضل سرعة الاستجابة والتفاعل الإيجابي للعمال وفرق الأمن.

أفادت الشركة أنه بالاستعانة بمصالح الحماية المدنية، تم احتواءه قبل أن يتوسع، كما تم تجنيد فرقنا التقنية من أجل إعادة تشغيل خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق 1500 في أقرب الآجال عقب تسجيل بعض التذبذبات.