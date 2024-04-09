نصائح تساعدك على تخفيف وزنك بعد رمضان

يكتسب الكثير من الناس وزنا زائد خلال شهر رمضان بسبب العادات الغذائية التي تعتمد على السكريات والدهون، لذلك يُنصح باتباع نمط غذائي صحي يخفف الوزن.

يقترح الأطباء واستشاريو التغذية نصائح ذات فعالية في حال تطبيقها بشكل دائم، بحيث تساعد على التخلص من الوزن الزائد خلال أشهر.

كيف تخفف من وزنك بعد رمضان؟–

– تقليل كمية السُّكريات والنّشويات والكربوهيدرات المُتناولة، حيث يُفيد هذا الأمر في فقدان الوزن وضبط الشّهية.

– يُفضل اتباع نظام غذائي منخفض السُّعرات الحراريّة: إذ يجب أن تحتوي الوجبات على ما يأتي:

البروتين: إذ يفيد تناول الكمية الموصى بها من البروتين في المحافظة على الصّحة وعلى الكتلة العضلية أثناء اتباع الرجيم.

ومن أهم مصادر البروتين وأكثرها صحة: اللحوم مثل الدجاج، والأسماك مثل السّلمون، بالإضافة إلى البيض والبقوليات.

ومن الجدير بالذّكر، أنّ تناول البروتين في وجبة الإفطار من شأنه أنّ يقلل من كمية السُّعرات الحراريّة المتناولَة خلال اليوم.

الدٌّهون: فالجسم يحتاج إلى الدهون ولكن بكمية محدودة، ويجب التّركيز على استهلاك مصادر الدهون الصحية مثل زيت الزّيتون، وتجنُّب أنواع الدهون الأخرى مثل الزّبدة بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الدّهون المشبعة.

الخضراوات: مثل الخضراوات الورقية والتي تكون منخفضة في السعرات الحرارية، مثل الخس والسبانخ.

الكربوهيدرات المعقدة: مثل الحبوب الكاملة والتي تزيد من الشعور بالشبع.

ويُنصح بتجنُّب العصائر المُحلّاة والمشروبات الغازيّة لأنّها غنية بالسُّكر ومن الممكن أنّ تعيق عملية خسارة الوزن.

شرب الماء قبل الوجبات: والذي يفيد في تقليل كمية الطعام المتناولة، وقد يساعد على فقدان الوزن.

شرب الشاي والقهوة باعتدال: لأنهما مصدر للكافيين والذي يحسن من كفاءة عمليات الأيض.

الحرص على النوم لساعات كافية: وذلك لأنّ قلة النوم من أهم الأسباب التي تزيد من احتمالية التعرض لزيادة في الوزن.

ممارسة التمارين الرّياضية: ويُنصَح بممارسة رياضات رفع الأثقال لإنقاص الوزن، كما يُمكن ممارسة التّمارين الهوائية مثل المشي أو السّباحة، حسب موقع nutrition.

ماهي الأطعمة التي تفقدك الوزن بسرعة؟

هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على فقدان الوزن خلال فترة قصيرة منها:

البيض

البيض غني بالعناصر الغذائية بشكل لا يصدق ويحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون، مما يساعدك على الشعور بالشبع.

الخضر الورقية

تحتوي الخضروات الورقية مثل الكرنب والسبانخ على الألياف والمواد المغذية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على شبعك وترطيبك.

السمك

الأسماك غنية بالبروتين عالي الجودة والدهون الصحية والمواد المغذية المهمة الأخرى، هذا المزيج يجعلك تشعر بالشبع ويمكن أن يساعدك في إدارة وزنك.

صدور الدجاج وبعض اللحوم الخالية من الدهون

صدر الدجاج منزوع الجلد واللحوم الحمراء الخالية من الدهون وشرائح اللحم تحتوي على البروتين والحديد والدهون المشبعة أقل من قطع اللحوم الأخرى.

كل هذه الصفات تجعلها خيارات رائعة لدعم إدارة الوزن وصحة القلب.

الفلفل الحار

تظهر بعض الدراسات أن مادة الكابسيسين التي يحتويها الفلفل الحار يمكن أن يحسن مدى سرعة استقلاب الجسم للدهون وزيادة الاحساس بالامتلاء،وقد تدعم هذه العناصر فقدان الوزن.

الفاكهة

تتمتع معظم الفواكه بخصائص تجعلها رائعة لمساعدتك في الوصول إلى وزن صحي أو الحفاظ عليه.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد محتواها من الألياف على منع إطلاق السكر بسرعة كبيرة في مجرى الدم.

الحبوب الكاملة

تظهر الدراسات الحديثة أن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في دعم فقدان الوزن الصحي، وذلك لأنها مليئة بالألياف وتحتوي على كمية لا بأس بها من البروتين، وفقا لموقع healthline.

نصائح للحفاظ على الريجيم

– استشارة طبيب أو أخصائي تغذية.

– تناول الأكل ببطء مما يقلل من كمية الطعام المتناولة ويعزز الشعور بالشبع.

– استخدام صحن ذو حجم متوسط وتقليل كميات الطعام فيه.

– تناول بعض التمور المجففة المحشوة بالجوز أو التين المجفف قبل البدء في تناول الحلويات الأخرى لتقليل كميات الحلويات.

– صناعة الحلويات في المنزل بدلا عن الجاهزة، واستخدام دقيق القمح الكامل بدل عن الأبيض، والعسل ومحليات الطبيعية بدلا عن السكر أو محليات صناعية.

– مراقبة مستوى السكر بالدم بشكل دوري.

– ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر مرتين في الأسبوع على الأقل.

– ترك فترة زمنية ما بين الوجبات الرئيسة ما يقرب 6 ساعات.

– تجنب المشروبات الغازية.

– الإكثار من شرب الماء والسوائل.

– تضمين سلطة الخضار وسلطة الفواكه ما بين الوجبات الرئيسية.

– شواء أو سلق الأطعمة بدلاً عن القلي أو الطهي التقليدي، وفقا لموقع webteb.