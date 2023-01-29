نصائح عامة تساعدك للاستمتاع بأجواء الشتاء

لتكوني في كامل الاستعداد للاستمتاع بأي فترة أو مناسبة في حياتك، يجب أن تعتني بصحتك النفسية والجسدية جيدا، وأن تستقبلي كل مرحلة قادمة بحب وتفاؤل.. حاولي مساعدة نفسك لتحقيق هذا من خلال بعض النصائح التي يوجهها الخبراء.

رفع المناعة وتفادي الأمراض ونزلات البرد

حسنا، الكل متفق على أن فصل الشتاء هو فترة الأمراض، بداية من حساسية الجلد الناجمة عن البرد وجفاف البشرة، مرورا بنزلات البرد متفاوتة الخطورة، انسداد الأنف المزعج الذي يدوم طويلا، الصداع المزمن نتيجة التعرض للبرد الشديد… في الواقع هذه الأمور لا يمكن أن تحصل حتى وإن توفرت لك ظروفها، إذا ما كانت مناعة جسمك مرتفعة، فكيف يحدث هذا؟

أولا، بحلول الشتاء عليك تناول الكثير من المشروبات الطبيعية الساخنة، أكثري من مغلى الزعتر والنعناع ومشروب الليمون مع القرنفل الذي يعد أكثر المشروبات الفعالة جدا للقضاء على الفيروسات ورفع مناعة الجسم.

اتبعي نظاما غذائيا صحيا قائما على الألياف، حضري سلطات الخضار والحساء بشكل يومي إن استطعت، اجعلي الدجاج ضمن قائمة المأكولات اليومية، تناولي الكثير من البقوليات كالعدس، فالشتاء موسمها المناسب، وابتعدي عن السكريات، المأكولات والمشروبات الباردة وغير الصحية.

خذي لك قسطا كافيا من الراحة يوميا، لا تسهري كثيرا حتى وإن كانت ليالي الشتاء طويلة، اغتنمي فترة بعد الظهر لأخذ قيلولة بسيطة ولو لربع ساعة فقط.

العناية بالبشرة والشعر

نعرف أن برودة الطقس ستجعلك تستمتعين أكثر بحرارة الحمام، وكلما كانت مياه الاستحمام ساخنة أكثر شعرت بالاسترخاء، لكن يجب أن تعلمي أن ذلك خطير جدا على الشعر ويسبب تساقطه وتقصفه، كما يسبب تشقق وجفاف البشرة.

اعتمدي الترطيب اليومي للجسم خاصة الأطراف، الوجه، اليدين وأسفل القدمين بواسطة كريمات خاصة أو زيوت طبيعية لتفادي مشاكل البشرة التي تتفاقم في فصل الشتاء.

ابتعدي عن تجفيف شعرك بواسطة مكواة الشعر بعد كل حمام، فقد تدمرين بنيته في وقت قصير.

الروتين الصحي

مارسي الرياضة بانتظام واحترمي الأجواء المناسبة لها.

اخلقي روتينات يومية كالمطالعة، فيلم السهرة.. وروتينات أسبوعية كلقاء الأصدقاء والعائلة، النزهة، التسوق.. حتى لا تشعري بالملل السريع وتصابي باكتئاب فصل الشتاء.

لا تغفلي عن فوائد فيتامين D الموجودة في الطبيعة، مارسي المشي تحت الشمس لمدة نصف ساعة يوميا على الأقل.

قومي بتهوية مكان إقامتك، ومكان عملك بشكل يومي لتغيير الأجواء والقضاء على أي فيروسات عالقة في الهواء، ولتفادي الرطوبة التي تكثر في هذا الموسم، عرضي فراشك للشمس عبر النافذة.