نصائح لبيع سيارتك المستعملة بأعلى سعر؟

يعتبر بيع سيارة مستعملة أمرا صعبا، وقد ينتظر صاحبها وقتا طويلا ليتمكن من إيجاد الزبون المناسب، لذلك ينبغي اتباع بعض النصائح لتحقيق صفقة جيدة.

ويقترح خبراء الأسواق، تجهيز المركبة من الداخل والخارج، واجراء صيانة لها، مع التنبيه إلى العوامل التي تؤثر على قيمتها المادية، مثلما سيتم الإشارة إليه في هذا المقال.

كيف تجهز سيارتك؟

– نظافة السيارة بشكل عام من الداخل والخارج.

– تنظيف محرك السيارة، إذ أن نظافته توحي بوجود محرك سليم.

– إجراء صيانة دورية للسيارة والتأكد من عدم وجود أي تسريب سوائل، إذ يعدهذا الأمر استثمارا جيدا لرفع سعر السيارة.

– نظافة المصابيح، ويمكن استخدام معجون الأسنان في تنظيف البلاستيك الذي يغطي وحدات الإنارة أو استخدام مواد التنظيف المخصصة.

– سلامة ونظافة العجلات والإطارات، وعدم ترك الإطارات التالفة على السيارة، حيث يعد وجود الثقوب والتآكل سببا كافيالعدم بيع السيارة.

– لا يجب إهمال الخدوش، حيث يؤثر الأمر بشكل رئيسي على سلامة السيارة والقيادة الآمنة

– استخدام مواد معينة لتلميع الطلاء ومنح السيارة مظهرا أفضل وأنقى، وينبغي التنويه إلى عدم استخدام مواد التنظيف الخاصة بالمنزل على طلاء السيارة، إذ أنها تبهت من لون الطلاء وقد تؤدي إلى تقشيره.

– تحديد سعر السيارة والحرص على وضع سعر منطقي لجذب أكبر عدد من المشترين المحتملين.

– يمكن تحديد السعر من خلال البحث عن السيارات المعروضة للبيع على مختلف المواقع وإجراء المقارنة وبهذا يمكن تحديد السعر المناسب لسيارتك.

– في حال أردت بيعها بسعر أعلى من الأسعار التي رأيتها على مختلف الإعلانات، يجب أن تذكر سبب رفع السعر، وقد يكون بسبب ميزة أضفتها للسيارة أو استخدام طلاء مرتفع الثمن.

– معرفة كامل التفاصيل المتعلقة بأداء السيارة والممشى وغيرها من الأمور التي قد يتساءل عنها المشتري.

– التحدث بصراحة عن العيوب الموجودة، إذ أن المشتري قد لا يمانع هذه العيوب، ويرغب بشرائها بالرغم من وجودها.

– التقاط صور عالية الجودة قدر المستطاع ومن مختلف الزوايا.

-استخدام منصة موثوقة لعرض مواصفات السيارة وصورها، وفقا لموقع motory.

ما هي العوامل التي تؤثر على قيمة المركبة؟

تعتمد قيمة السيارة على عوامل تشمل:

– تاريخها وعدد الكيلومترات التي قطعتها وحالتها.

– سجل الحوادث يؤثر سلبا على قيمة السيارة، لذا تأكد من أنك على دراية بكل ما حدث لها.

-الخدوش والضربات والتجعدات والصدأ المرئي، كل هذه الأمور تقلل من جاذبية السيارة المستعملة للمشترين.

– بعض الطرازات مطلوبة بشكل أكبر في سوق السيارات المستعملة

-يعد تاريخ الصيانة عاملا رئيسيا في انخفاض قيمة السيارة، حيث تنخفض قيمة السيارات سيئة الصيانة بشكل أسرع من السيارات التي تتلقى صيانة منتظمة

– معظم الزبائن يفضلون الألوان الرمادية أو البيضاء أو السوداء لذلك قد ينخفض سعر السيارة حسب لونها الذي لا يكون مفضلا لدى الزبون، بحسب موقع moneycrashers.

كيف تبني الثقة مع الزبون؟

كن واضحا بشأن المعلومات مع المشتري، هل تعلم أن 61% من الزبائن منفتحون على سيارة

تعرضت لحادث؟

لذلك يٌعد تقديم المعلومات مسبقا سببا قويا في بناء الثقة مع المشتري، ومنحه الأدوات التي يحتاجها للتأكد من إصلاح أي ضرر بشكل صحيح، وفق ما نشره موقع carfax.

كيف تروج لسيارتك؟

– من خلال نشر الصور على المواقع والصفحات الشهيرة لبيع المركبات.

– قم بتمييز سيارتك عن غيرها من خلال إعلان واضح وموجز يتضمن صورا جيدةوتقرير حول حالتها الداخلية والخارجية، حسب موقع consumerauto.