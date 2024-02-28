نصائح لقيادة آمنة أثناء تساقط الأمطار

من المعروف أن الأمطار من المعيقات التي تواجه السائق في أثناء القيادة، حيث يحتاج خلالها إلى مهارة عالية للسيطرة على مركبته.

لأجل ذلك، نشرت منصة “طريقي” لمصالح الدرك الوطني مساء الأربعاء، جملة من النصائح من أجل قيادة آمنة في مثل هذه الأجواء.

يأتي هذا بعد إصدار نشرية جوية خاصة، تحذّر من هطول أمطار غزيرة بشمال البلاد، تتراوح كميتها ببعض المناطق من 80 إلى 140 ملم.

لقيادة آمنة خلال تساقط المطر: