نصائح لقيادة آمنة أثناء تساقط الأمطار
من المعروف أن الأمطار من المعيقات التي تواجه السائق في أثناء القيادة، حيث يحتاج خلالها إلى مهارة عالية للسيطرة على مركبته.
لأجل ذلك، نشرت منصة “طريقي” لمصالح الدرك الوطني مساء الأربعاء، جملة من النصائح من أجل قيادة آمنة في مثل هذه الأجواء.
يأتي هذا بعد إصدار نشرية جوية خاصة، تحذّر من هطول أمطار غزيرة بشمال البلاد، تتراوح كميتها ببعض المناطق من 80 إلى 140 ملم.
لقيادة آمنة خلال تساقط المطر:
- التفقد الدوري لكل من إطارات السيارة، مقاومات التكثف، مساحات الزجاج،
- معالجة وتصليح النوافذ التي بها خدوش أو كسور لأنها تشكل خطرا كبيرا خاصة في الليل، كونها تشتت الضوء،
- السير بسرعة منخفضة، نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر،
- التحكم في عجلة القيادة جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا. مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة، لضمان وضوح الرؤية،
- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان،
- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه،
- تجنب برك المياه قدر الإمكان. فالمياه الجارفة يمكن أن تفقدك السيطرة على المركبة، ولكونك لا تعلم مدى عمق هذه البرك، أو حتى احتوائها على أشياء خطرة.
- كما أن وصول الماء البارد إلى المحرك، الذي تكون درجة حرارته عالية، قد يؤدي إلى أعطال ميكانيكية في محرك السيارة،
- واستخدم الإشارات التحذيرية والمصابيح أثناء هطول الأمطار بغزارة. مع إيقاف المركبة على حافة الطريق إن استدعت الضرورة لذلك.