نصائح للتعامل مع الطفل في اليوم الأول من الدراسة

ضرورة زرع الثقة والتحفيز

تزامنا مع عودت الأطفال إلى مقاعد الدراسة وجهت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده “أبوس” نصائح للأولياء للتعامل مع الأطفال في أول يوم دراسة والتي تمثلت في ضرورة زرع الثقة في الطفل منذ أول يوم دراسي والمشاركة الوجدانية للطفل لمواجهة حالة التوتر والخوف من العالم الجديد بالإضافة إلى عدم مطالبة الطفل بأكثر من إمكاناته والحرص على استقبال الطفل بحفاوة بالغة وقبلة حانية عند العودة من المدرسة..

ناهيك عن العمل على إسعاد الطفل وتحفيزه وجعله أكثر تفاؤلا. وشددت المنظمة أيضا من خلال نصائحها على الحديث الودي مع الطفل عن تفاصيل اليوم الدراسي الأول وتشجيعه أكثر على التميز في الدراسة والاستفادة من المعلومات التي تقدم له في القسم وتكوين صداقات جديدة للتعرف أكثر على المحيط الخارجي..