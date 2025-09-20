-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
ضرورة زرع الثقة والتحفيز

نصائح للتعامل مع الطفل في اليوم الأول من الدراسة

ق.م
  • 176
  • 0
نصائح للتعامل مع الطفل في اليوم الأول من الدراسة

تزامنا مع عودت الأطفال إلى مقاعد الدراسة وجهت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده “أبوس” نصائح للأولياء للتعامل مع الأطفال في أول يوم دراسة والتي تمثلت في ضرورة زرع الثقة في الطفل منذ أول يوم دراسي والمشاركة الوجدانية للطفل لمواجهة حالة التوتر والخوف من العالم الجديد بالإضافة إلى عدم مطالبة الطفل بأكثر من إمكاناته والحرص على استقبال الطفل بحفاوة بالغة وقبلة حانية عند العودة من المدرسة..

ناهيك عن العمل على إسعاد الطفل وتحفيزه وجعله أكثر تفاؤلا. وشددت المنظمة أيضا من خلال نصائحها على الحديث الودي مع الطفل عن تفاصيل اليوم الدراسي الأول وتشجيعه أكثر على التميز في الدراسة والاستفادة من المعلومات التي تقدم له في القسم وتكوين صداقات جديدة للتعرف أكثر على المحيط الخارجي..

مقالات ذات صلة
الجزائر تنضم كعضو ملاحظ إلى الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا  

الجزائر تنضم كعضو ملاحظ إلى الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا  

البليدة: سعيود يصدر تعليمات لتسريع مشاريع المياه

البليدة: سعيود يصدر تعليمات لتسريع مشاريع المياه

عطاف يحل بنيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

عطاف يحل بنيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

هزة أرضية بشدة 4.1 درجات تضرب ولاية تبسة

هزة أرضية بشدة 4.1 درجات تضرب ولاية تبسة

تتراوح قيمتها بين 80 و100 ألف دج.. هذه شروط الاستفادة من إعانة الأسرة المنتجة

تتراوح قيمتها بين 80 و100 ألف دج.. هذه شروط الاستفادة من إعانة الأسرة المنتجة

من “السفنج” إلى “اللانش بوكس”… عادات غذائية تهدد صحة التلاميذ!

من “السفنج” إلى “اللانش بوكس”… عادات غذائية تهدد صحة التلاميذ!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد