نصائح للتمييز بين الفواكه المجففة الجيدة والرديئة

مع اقتراب شهر رمضان، تقبل العائلات الجزائرية على اقتناء الفواكه المجففة، وغالبا ما تجهل طريقة التمييز بين الجيد منها والرديء.

في هذا المقال، سنكتشف بعض الطرق السهلة لمعرفة الفرق بين المكسراتوالفواكه الجافة الحقيقية وتلك المقلدة أو منتهية الصلاحية.

تعتمد الفواكه الجافة والمكسرات على الكثير من العوامل في الحفاظ على جودتها، من بينها العوامل الثلاثة الأكثر شيوعا هي: تاريخ تعبئتها، طريقة التجفيف، طريقة التخزين.

اللون

يعتبر لون الفاكهة دليلا على جودتها أو رداءتها، فلون الفاكهة الجافة ذات النوعية السيئة أغمق من لون الفواكهالحقيقية.

من أجل تعزيز مظهر الفواكه الجافة المزيفة، غالبا ما يتم معالجتها بالملونات الكيميائية والمواد الحافظة.

كما أن الفواكه المزيفة مفرطة النضج أو ناقصة النضج، مما يمنحها مظهرا أغمق.

المذاق

الفواكه الجافة الرديئة لها طعم مر، لأن الفاكهة ليس لديها الوقت الكافي لتطوير السكريات الطبيعية لديها.

الرطوبة

إذا لاحظت قطرة ماء أو رطوبة على الفواكه المجففة، فعليك أن تدركي أنها ليست جيدة،حسب موقع boldsky.

الرائحة

رائحة العفن علامة على أن الفاكهة الجافة قديمة ولم يتم تخزينها بشكل صحيح وغالبا ما تتعفن بسبب امتصاص الرطوبة في الهواء

الصلابة

تصبح الفواكه المجففة السيئة صلبة وصعبة المضغ إذا أكلت نيئة، أو لا تلين بفعل الطبخ.

الثقوب

بالنسبة للمكسرات، فعادة ما تخترقها الحشرات وتسبب فيها ثقوبا ظاهرة.

البرقوق

لا يتم التعرف على نوعية البرقوق المجفف إلا بعد طهيه، حيث تبدو نوعيته سيئة عندما لا ينضج وتبقى الفاكهة ملتصقة بالنواة رغم طول مدة الطهي.

الزبيب

فرك الزبيب المزيف على يديك يترك لونا مصفرا، علاوة على ذلك، فإنهينتج أيضا رائحة كبريتية.

اللوز

من الشائع أن يتم وضع ملون على اللوز لجعله صلبا، افركيه بين يديك إذا ترك لون الزعفران فذلك يدل على أنه مغشوش.

الجوز

نواة الجوز الحقيقي بني فاتح أو ذهبي، أما الجوز المزيف والمغشوش يبدو بني غامق

الكاجو

عندما تكون هناك رائحة الزيت أو اصفرار على حبات الكاجو، فيمكننا أن نعرف أن نوعيته رديئة.

التين

التين الحقيقي يكون طريا عندما نقضمه، أما المزيف فيكونصلبا، وفق ما نشره موقع tradeleaves.