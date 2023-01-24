نصائح للسائقين للحذر على الطرقات وتقليل السرعة

الحماية المدنية والدرك الوطني يتدخلان يوميا لإنقاذ الضحايا

دعت مصالح الحماية المدنية والدرك الوطني السائقين عبر مختلف طرقات الوطن إلى الالتزام بالحيطة والحذر أثناء القيادة نظرا للتقلبات الجوية وتساقط الأمطار والثلوج وهو ما يجعل الطرقات زلقة والقيادة صعبة.

وتزايدت حوادث المرور في الأيام الأخيرة التي ميزتها التقلبات الجوية، حيث تتدخل المصالح ذاتها يوميا لانتشال الضحايا أحياء وأمواتا وهو ما جعلها تستنفر طواقمها خاصة عبر المحاور الخطيرة والنقاط السوداء.

وتنشر الصفحة الرسمية لمصالح الدرك الوطني “طريقي” يوميا توجيهات وإرشادات للسائقين بخصوص حالة بعض الطرق الولائية ومنها ما كتبته صباح أمس بخصوص ولاية تيارت، حيث ورد “اليقظة مطلوبة بالطريق الولائي رقم 09 الرابط بين بلديتي عين كرمس وفرندة لصعوبة السير بسبب وجود الجليد…

وفي الولاية ذاتها، سجل الدرك الوطني انحراف جرار طريقي بالطريق الوطني رقم 90 الرابط بين بلديتي توسنينة وتيارت.

أخذ الحيطة والحذر نظرا لوجود الجليد

وأشارت الصفحة إلى تنبيه آخر في ولاية الأغواط حيث ورد “اليقظة مطلوبة بالطريق الوطني رقم 23 في شطره الرابط بين ولايتي الأغواط وتيارت، بالضبط على مستوى بلدية سيدي سعد بسبب انزلاق سيارتين..ننصح مستعملي الطريق بتخفيض السرعة مع تفادي الفرملة الفجائية.

وأشارت صفحة “طريقي” إلى تعطل شاحنة بالطريق الاجتنابي جبل الوحش باتجاه ولاية قسنطينة، وهو ما تطلّب تدخل أفراد فصيلة الطريق السيّار شرق غرب للدرك الوطني بزيغود يوسف بالمكان من أجل تسهيل حركة المرور.

بدورها، تسجل مصالح الحماية المدنية يوميا حصيلة غير مسبوقة لحوادث الطرقات التي تودي بحياة الكثيرين، فيما تخلف إعاقات وعاهات مستديمة للناجين منها، وتتعاظم مخاطر الحوادث على الطرقات في هذه الأيام التي يكسو فيها الجليد معظم المسالك.

وأفادت الحماية المدنية أن السرعة والتهور في مثل هذه الأحوال الجوية يعتبر مغامرة حقيقية، داعية إلى التعقل والحذر.

وأوردت الحماية المدنية في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة شخص يوم أمس في حادث دهس، حيث تدخلت فرقة الإسعاف على الساعة 08سا35د من أجل حادث دهس سيارة لرجل بوسط المدينة القديمة نهج العقيد عميروش بلدية وولاية البويرة، ويتعلق الأمر بشخص مسنّ يبلغ من العمر 89 سنة متوفى تم تحويله إلى مستشفى البويرة.

وتداولت الحماية المدنية منشورات عديدة عن مختلف حوادث المرور المسجلة عبر الطرقات إلى جانب منشورات تحسيسية وتوعوية تحت شعار: “التجاوز الخطير هو تجاوز على الحق في الحياة”..

وثمن العديد من المواطنين المجهودات التي تبذلها فرق التدخل الميدانية لمساعدة السائقين وضحايا اختناقات الغاز وكذا مساعدة المرضى والأشخاص العالقين عبر مختلف المناطق.