نصائح مسؤول إيطالي بِخصوص آدم الوناس

قدّم المدير الرياضي لِنادي كروتوني جوسيبي أورسينو نصائح إلى إدارة فريق نابولي والجهاز الفني، بِشأن اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس.

وكان جوسيبي أورسينو قد جلب آدم الوناس إلى فريق كروتوني الإيطالي في جانفي الماضي، بِصيغة الإعارة لِمدّة 6 أشهر، مع إمكانية شراء العقد هذه الصائفة. لكن المطلب المالي العالي لِمسؤولي نادي نابولي حال دون ذلك.

ونصح جوسيبي أورسينو إدارة نادي نابولي والمدرب الجديد لوتشانو سباليتي، بِتثمين كفاءة آدم الوناس، ومنحه الفرصة التي يستحقها في الموسم المقبل.

وترغب إدارة نادي نابولي الإيطالي في بيع متوسط الميدان الهجومي والدولي الجزائري – البالغ من العمر 24 سنة – هذه الصائفة، رغم بقاء موسم آخر في العقد.

وأضاف جوسيبي أورسينو في أحدث تصريحات إذاعية إيطالية، قائلا: “يُمكن لِآدم الوناس أن يلعب جيّدا في فريق نابولي. يجب أن يُشْعِره مسؤولوه بِأنه لاعب هام للنادي. يملك آدم الوناس قدرات فنية معتبرة، ولو مُنح الثقة اللازمة، لَقَدّم أفضل العروض الفنية”.

وتردّد في الأيّام القليلة الماضية أن آدم الوناس مطلوب في ناديَي بشكتاش بطل تركيا، وقلعة السرايا. فضلا عن فرق أوروبية أخرى.