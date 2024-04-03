نصائح من الخبراء.. هذا ما يجب مراعاته عند شراء الملابس!

قبل أيام قليلة من عيد الفطر، تقصد الأسر الجزائرية محلات بيع الملابس لتشري ما تجده أمامها دون روية أو تفكير، لأن الوقت بات ضيقا والاختيارات قليلة.

وحتى وإن لم يتبق إلا القليل لهذه المناسبة الدينية، يمكن التخطيط للشراء بطريقة تضمن عدم الشعور بالندم بعد فترة قصيرة، لذلك يقدم الخبراء هذه النصائح التي تساعد في الحصول على المطلوب بدقة.

نصائح لشراء ملابس جديدة

قبل الشراء

– حدد ميزانيتك: حدد مبلغا محددا يمكنك إنفاقه على الملابس الجديدة.

-خطط لاحتياجاتك: حدد ما تحتاجه من الملابس الجديدة، مثل الملابس الأساسية أو قطع محددة لمناسبة معينة.

– ابحث عن صفقات: ابحث عن عروض وخصومات على الملابس في المتاجر أو عبر الإنترنت.

-اقرأ مراجعات المنتجات: اقرأ مراجعات المنتجات قبل شرائها للتأكد من جودتها.

ـ تسوق بذكاء: ابحث عن الملابس التي تناسب أسلوبك الشخصي وشكل جسمك.

-لا تتبع صيحات الموضة بشكل أعمى: اختر الملابس التي تليق بك وتشعر فيها بالراحة.

-اشتري من متاجر موثوقة: تأكد من أن المتجر الذي تشتري منه يبيع ملابس عالية الجودة.

أثناء الشراء

-جرب الملابس قبل شرائها: تأكد من أن الملابس مناسبة لك ومريحة.

-انتبه إلى جودة المواد: اختر الملابس المصنوعة من مواد عالية الجودة تدوم لفترة أطول.

-استثمر في القطع الأساسية: اشترِ بعض القطع الأساسية التي يمكنك تنسيقها مع العديد من الملابس الأخرى.

-لا تتردد في طلب المساعدة: اطلب المساعدة من موظفي المتجر إذا كنت بحاجة إلى العثور على شيء محدد.

بعد الشراء:

-اهتم بملابسك: اغسلها وكيها بشكل صحيح للحفاظ عليها في حالة جيدة.

-رتب خزانة ملابسك: رتّب خزانة ملابسك بشكل يسهل عليك العثور على ما تبحث عنه.

– تخلص من الملابس القديمة: تخلص من الملابس التي لم تعد ترتديها أو التي أصبحت صغيرة عليك، وفقا لما نشره الحساب الرسمي للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

كيف تختارين ملابس الطفل؟

عندما تذهبين لشراء ملابس أطفالك قبل العيد، يجب أن تراعي هذه الشروط:

درجة حرارة الجو

من المهم أن تتحققي من درجات حرارة الجو في العيد لكي تختاري الملابس الملائمة لها، فلو كانت درجة الحرارة مرتفعة، فيجب اختيار الملابس القطنية الواسعة وذات الألوان الواهية.

الملابس الناعمة

انتبهي بشكل خاص لنعومتها، فالملابس الخشنة تلامس الجسم بشكل مباشر وتسبب الالتهابات والحكة، ولتجنب الحساسية، يفضل غسل الملابس قبل ارتدائها.

الجودة العالية

يحتاج الأطفال إلى ملابس ذات متانة عالية نسبيا، خاصة للاستخدام اليومي لأنهم بحبون الحركة واللعب.

الانتباه إلى الحجم

ضعي في اعتبارك دائما طول الطفل ووزنه، وإذا شعرت أن الملابس قد تكون ضيقة بالنسبة له، فاختاري مقاسا أكبر.

مراعاة ذوق الطفل

اختيار ثياب يحبها الطفل سيضمن استخدامها في المستقبل،لذلك يجب مراعاة ذوقه واختياره.

تجنب خطر الاختناق

الملابس ذات الأقواس والأزرار والزهور والسلاسل وما شابه ذلك يمكن أن تشكل خطر الاختناق، لذلك ينصح بتجنبها خاصة إذا كان الطفل صغيرا، بحسب موقع anieh.

لا تشري هذه الملابس

– تفادي الملابس المصنوعة من نسبة كبيرة (أكثر من 50بالمائة) من البوليستار أو النايلون.

– تفادي الأقمشة التي تحتوي على 100 بالمائة من القطن لأنها تنكمش بسرعة

– لا تشري الملابس التي يكون فيها السحاب معدني

– لا تشتري الملابس المعروضة في الواجهات في الشمس لأنها فقدت بعض ألونها، وفق،L’Organisation APOCE.