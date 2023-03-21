“نصب تذكاري للجنين” بأمريكا لمناهضة الإجهاض!

تعتزم إحدى الولايات الأمريكية على إقامة نصب تذكاري للجنين بالقرب من مبنى الكابيتول، من أجل مناهضة الإجهاض، ما أثار جدلا على المستويين الرسمي والشعبي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد وافق المسؤولون في ولاية أركنساس على خطط لإنشاء النصب التذكاري إحياء لذكرى عمليات الإجهاض التي أجريت في الولاية قبل أن تقضي المحكمة العليا الأمريكية في العام الماضي بعدم اعتبار إنهاء الحمل حقا دستوريا.

واعتمدت حاكمة الولاية، الجمهورية المحافظة سارة هاكابي ساندرز، قانونًا جديدًا يسمح ببناء النصب التذكاري بالقرب من مبنى الكابيتول بالولاية، وفقا لـ “التايمز” البريطانية.

ومن المتوقع أن يبدأ مسؤولو الولاية، الذين يعملون مع مجموعات مناهضة الإجهاض التي تمول المشروع، عملية اختيار الفنان الذي سوف يصمم النصب التذكاري.

وكانت ولاية أركنساس واحدة من خمس عشرة ولاية قررت حظر جميع عمليات إنهاء الحمل على أراضيها.

ويعد الحظر الجديد في أركنساس من أكثر الإجراءات قسوة إذ لا يسمح بالإجهاض إلا إذا كان الحمل يشكل خطرا على حياة الأم.

وواجه مشروع النصب التذكاري معارضة حتى من بعض الجمهوريين المناهضين للإجهاض في أركنساس، بينما عارض ديمقراطيو الولاية الخطة، مدعين أنها مثيرة للانقسام.

وكان المشرعون في ولاية تينيسي قد وافقوا على إنشاء نصب تذكاري مماثل في العام 2018، لكنه لم يدشن حتى الآن.

وكانت وايومينغ قد أصبحت قبل ثلاثة أيام أول ولاية أميركية تحظر حبوب الإجهاض، في انتصار جديد للمحافظين الذين يسعون لتشديد القيود على هذه الممارسة في الولايات المتحدة.

ودعا حاكم ولاية وايومينغ، مارك غوردون، المشرعين إلى المضي قدما وإدراج حظر كامل على الإجهاض في دستور الولاية وإخضاعه لتصويت الناخبين.

ومن المتوقع أيضا صدور قرار بشأن هذا الموضوع قريبا في محكمة أماريلو في ولاية تكساس، حيث يُتوقع أن يصدر قاضٍ فدرالي محافظ قراراً بشأن فرض حظر فيدرالي محتمل على عقار ميفيبريستون (RU 486).

وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإن هذه الحبة، وهي الأكثر استخداما في الإنهاء الطبي للحمل، قد جرى ترخيصها في العام 2000 من جانب وكالة الأغذية والأدوية الأميركية (إف دي إيه).

وقد يأمر القاضي الفيدرالي في تكساس،ماثيو كاكسماريك، بسحب هذه العقاقير من السوق في جميع أنحاء البلاد.

ويدرس المشرّعون في تكساس أيضاً اقتراحاً لا يحظر حبوب الإجهاض فحسب، بل يطلب أيضاً من مزودي خدمة الإنترنت بالولاية منع الوصول إلى المواقع التي تُباع فيها هذه الحبوب.

وأكد مارك غوردون، حاكم ولاية وايومينغ، أنه لا ينوي التراجع في معركته ضد الإجهاض.

وقال غوردون مساء الجمعة “أعتقد أن الحياة كلها مقدسة وأن كل فرد، بما في ذلك الأطفال الذين لم يولدوا بعد، يجب أن يعامل بكرامة ورأفة”.

المصدر: وكالات