نصرة للأقصى وغزة.. الجمعة القادم يوما للنفير العام في العالم العربي والإسلامي

في ظل تواصل عملية “طوفان الأقصى” لليوم الرابع على التوالي، والعدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائلي على قطاع غزة، دعت حركة حماس، لإعلان يوم الجمعة القادم يومًا للنفير العام في العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم.

ووجهت حركة حماس في بيان لها الثلاثاء نداء إلى الشعب الفلسطيني وجماهير الأمَّة العربية والإسلامية وأحرار العالم للنفير العام يوم الجمعة القادم تحت مسمى “جمعة طوفان الأقصى” نصرة للقدس والأقصى وغزة.

وقالت الحركة في البيان: ” نؤكّد على إعلان يوم الجمعة القادم “جمعة طوفان الأقصى” يوماً للنفير العام في عالمنا العربي والإسلامي وأحرار العالم، للتضامن مع شعبنا الفلسطيني ومقاومته، يوماً لحشد التأييد والدعم والمشاركة، يوماً لفضح جرائم الاحتلال وعزله وإحباط كل مخططاته العدوانية، يوماً لإظهار حبّنا لفلسطين والقدس والأقصى، يوماً للفداء والبطولة والتضحيّة، ونيل الشرف في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرَّسول الأمين”.

كما دعت حماس، الشباب الثائر في الضفة الغربية والقدس، للخروج في حشود هادرة ومهاجمة قوات الاحتلال والمستوطنين والاشتباك معهم في كل مكان، تأكيدًا على وحدة المصير والمسار.

ووجهت دعوة لأهالي الداخل المحتل، للنفير والاحتشاد في الأقصى ومنع المستوطنين من اقتحامه وتدنيسه، لافشال مخططات الاحتلال الفاشي الرامية لتقسيمه وتهويده، وبناء هيكله المزعوم.

وطالبت “حماس” جماهير “أمّتنا العربية والإسلامية وجماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان وفي مخيمات اللجوء والشتات، إلى الزحف نحو حدود فلسطين الحبيبة في حشود ضخمة لنعلن فيها تضامننا مع فلسطين والقدس والأقصى، ومن حالت دونهم الجغرافيا فليحتشدوا في أقرب نقطة نحو القدس”.