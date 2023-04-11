نصري: لوغرايت شيخ المُنافقين وديشان أتأفّف من تحيّته بِصباح الخير!

أطلق اللاعب الدولي الفرنسي المُعتزل سمير نصري تصريحات حادّة وناقمة، ضدّ رئيس اتحاد الكرة السّابق نوال لوغرايت، والناخب الوطني الحالي ديدييه ديشان.

وقال نصري في أحدث ظهور له عبر شريط فيديو مُتداول تطرّقت إليه الصحافة الفرنسية، الثلاثاء: “في مباراة فرنسا وإنجلترا خلال أورو 2012، ولِأنني سجّلت هدف التعادل (1-1)، اقترب منّي نوال لوغرايت وقال لي: الصحافيون كلّهم أغبياء! لكن لمّا تفوّهت بِكلام ساخط ضد صحفي شتمني، عاقبني لوغرايت (الإبعاد عن صفوف منتخب الديكة)! لِهذا السبب، كنت دائما أقول إن نوال لوغرايت (81 سنة) شيخ المُنافقين”.

وكان نصري وبعد أن عادل الكفّة أمام إنجلترا (نتيجة المباراة 1-1)، احتفل بِطريقة خاصّة (وضع السبّابة على الفم) فُسّرت على أنّه يودّ أن يُخرس رجال الإعلام بعد انتقادات لاذعة وُجّهت إليه. ولكن عقب نهاية البطولة الأوروبية، “تكالبت” ضدّه الصّحافة الفرنسية.

وعن المدرب الحالي لِمنتخب “الزّرق” ديدييه ديشان، قال نصري: “كنت أرغب بِشدة في خوض كأس العالم 2014 بِالبرازيل، خاصّة وأنّي ساهمت في ذلك الموسم في إحراز فريقي مانشستر سيتي لِلقب بطولة إنجلترا، كما سجّلت هدفا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وأحرزنا أيضا لقب هذه المنافسة. لكن المدرب ديشان فضّل لاعبين آخرين وتجاهلني. صادفته مُؤخّرا في أحد مطاعم مدينة دبي (الإمارات)، ولما رآني عبس. لا أريد له الشرّ، ولكن ديشان من الناس الذين أتأفّف من إلقاء عليهم تحية صباح الخير. إنّه رجل رديء”!