نصري يدافع عن اللاعبين الصائمين في فرنسا

دافع الدولي الفرنسي السابق سمير نصري، عن اللاعبين الصائمين في فرنسا، مؤكدا أن معرفة المدرب بصيام لاعبيه من عدمه، ليس أمرا مهما.

وأبدى نصري استغرابه من أهمية أن يكون المدرب على علم بصيام لاعبيه من عدمه، مؤكدا أن هذه القضايا لم تُثر حين كان لاعبا.

وقال نصري في تصريحات له خلال برنامج “كانال فوتبول”: “لماذا يجب على المدرب أن يعرف إذا ما كنت أصوم في رمضان أم لا؟، هذا الموضوع بات محل جدال في المجتمع الفرنسي، لكن الطبيعي أنه يجب ألا تسير الأمور هكذا، الدين يجب أن يبقى شأنا خاصا”.

وأضاف: “يجب أن يبقى الدين شأنا خاصا، الجميع يعلم أننا في شهر رمضان ونعرف أن المسلمين يصومون فيه، وإذا لم يظهر اللاعب بمستواه خلال المباراة قم باستبداله، هذا كل شيء، لماذا عليك أن تسأله إذا كان صائما أم لا”.

واستعان نصري بكريم بن زيمة نجم ريال مدريد، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول، للتأكيد على أن صيام رمضان لا يؤثر على اللاعبين.

وقال في هذا السياق: “لا أحد يمكنه الرد أفضل من بن زيمة، فهو يكون أفضل في رمضان، وأيضا صلاح..أتساءل عن سبب تجاهل الحديث عن هذه النماذج عند طرح قضية صوم اللاعبين”.

ومنع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الحكام في وقت سابق، وبطريقة صارمة، من إيقاف مباريات الدوري التي تتزامن مع موعد الإفطار، للسماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم.

وكان أنطونيو كومباوري، مدرب نانت، قد استبعد مدافعه الجزائري جوان حجام من مباريات الفريق، لتمسكه بالصيام.