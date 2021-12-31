نصري يروي تفاصيل ردة فعله على إهانات مانشيني

قال سمير نصري لاعب مانشستر سيتي الأسبق، بأن المدرب روبيرتو مانشيتي الذي كان يدرب الفريق أثناء فترة لعبه مع النادي، كان يتعامل مع اللاعبين بعدم احترام.

وتطرق نصري في حوار لقناة “كانال بلوس”، إلى حادثة وقعت له، مع المدرب مانشيني، وقال: “في مباراة لنا أمام ولفرهامبتون في الشوط الأول، ظل مانشيني يصرخ، ويتكلم من على خط التماس، فأخبرته بأن يتوقف “.

وأضاف ناصري وهو يروي الحادثة: “كنت مستعدا للخروج في فترة ما بين الشوطين، وعندما دخلت إلى غرفة تغيير الملابس خلعت حذائي وأخبرت يايا توري الذي كان يجلس بجواري، بأنه إذا تحدث معي بطريقة سيئة سأرميه بالحذاء، لأنه اعتاد على عدم احترام اللاعبين والتحدث معهم بطريقة سيئة، لكنه لم يقل شيئا ولعبت في الشوط الثاني، وسجلت هدفا، وقمت بحركة اتجاهه، وأشرت له بالسكوت”.

وواصل نصري كلامه :” بعد المباراة وعند نزولي من الحافلة، حاول عرقلتي بشكل خفيف وقال لي سنتحدث غدا، زتحدث معي في مكتبه وقال لي إذا أردت أن تكون لاعبا كبيرا يجي أن تستمع لنصائحي”.

وأضاف نصري: “في الأسبوع الموالي، كانت لدينا مباراة مهمة أمام مانشستر يونايتد، وفي التحضير لها، نفذت تعليمات مساعده، وهو ما أغضبة، وشرع في الصراخ وتوجيه إهانات لي باللغة الإيطالية، فهمتها، ورددتها له، فطردني من التدريبات”.

وختم ناصري: ” انتظرته بعد التدريبات وتكلمنا، حيث قلت له أنا لست ماريو بالوتيلي”، وبدأنا في الصراخ ووجهت له إهانات، وقلت له سألحق بأطفالك إلى موقف السيارات”.