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رياضة

نصري يكشف عن الشروط الواجب توفرها لقدوم زيدان إلى مارسيليا

عمر سلامي
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نصري يكشف عن الشروط الواجب توفرها لقدوم زيدان إلى مارسيليا
ح.م
زين الدين زيدان

تحدث نجم نادي مارسيليا السابق، سمير نصري، عن الحالة التي قد يتولى فيها زين الدين زيدان تدريب ناديه السابق.

وقال نصري في تصريحات، قناة “كنال بلوس”، ونقلتها صحف رياضية فرنسية: “من الممكن أن نرى زيدان في مارسيليا، في حالة وجود مشروع حقيقي وطموحات وميزانية حقيقية، إنه لا يخاف إطلاقا من الضغط”.

وأضاف: “مارسيليا هو ناديه المفضل، كانت هناك شائعات عن باريس سان جيرمان، ولم يذهب إلى هناك لأنه يحب مارسيليا، يمكن أن نتحدث عن ريال مدريد وجوفنتوس، وهذه أندية التي تهمه”.

وتابع ناصري: “زيدان يدرب لأنه يحب ذلك، إنه لا يعمل من أجل المال، ولن يقبل بأي مشروع، لن يذهب إلى إنجلترا، ليس بسبب اللغة، وإنما لأن طاقته لا تتجاوب مع الدوري الإنجليزي”.

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