نصري يكشف عن الشروط الواجب توفرها لقدوم زيدان إلى مارسيليا
تحدث نجم نادي مارسيليا السابق، سمير نصري، عن الحالة التي قد يتولى فيها زين الدين زيدان تدريب ناديه السابق.
وقال نصري في تصريحات، قناة “كنال بلوس”، ونقلتها صحف رياضية فرنسية: “من الممكن أن نرى زيدان في مارسيليا، في حالة وجود مشروع حقيقي وطموحات وميزانية حقيقية، إنه لا يخاف إطلاقا من الضغط”.
🗣️ Samir Nasri 🇫🇷 : « Zidane avec un vrai projet, des repreneurs et un budget , il ira à l’OM »#TeamOM pic.twitter.com/K0lS7gDO5s
— 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) February 12, 2023
وأضاف: “مارسيليا هو ناديه المفضل، كانت هناك شائعات عن باريس سان جيرمان، ولم يذهب إلى هناك لأنه يحب مارسيليا، يمكن أن نتحدث عن ريال مدريد وجوفنتوس، وهذه أندية التي تهمه”.
وتابع ناصري: “زيدان يدرب لأنه يحب ذلك، إنه لا يعمل من أجل المال، ولن يقبل بأي مشروع، لن يذهب إلى إنجلترا، ليس بسبب اللغة، وإنما لأن طاقته لا تتجاوب مع الدوري الإنجليزي”.