نصر الدين خوالد في الحراش

ميركاتو.. ميركاتو.. ميركاتو..

أعلنت إدارة نادي اتحاد الحراش عن تعاقده مع المدافع نصر الدين خوالد، الدولي الجزائري السابق بدأ التدريبات مع فريقه الجديد بقيادة المدرب آيت جودي.

وسيلعب الفريق الحراشي من أجل الصعود إلى المحترف الأول خاصة وهو يضم عدد من اللاعبين أصحاب التجربة فوزي شاوشي، عبد الكريم زواري، نبيل سعدو والمستقدم الجديد نصر الدين خوالد.

هوبيرت فيلود مدربا للحمراوة

أكدت مصادر متطابقة بأن الفرنسي هوبيرت فيلود، سيكون المدرب الجديد لنادي مولودية وهران، ووقع اختيار إدارة “الحمراوة” على التقني الفرنسي الذي سبق له العمل في الجزائر في أكثر من مرة.

ويُتوقع أن يلتحق فيلود مباشرة بوهران، بعد تسوية تأشيرة الدخول إلى الجزائر من أجل توقيع العقد الذي سيربطه بفريق الغرب الجزائري، ليُباشر بعد ذلك عمله مع الفريق الذي بدأ تحضيراته قبل أيام. وأشرف فيلود من قبل على أربعة أندية جزائرية، هي وفاق سطيف واتحاد الجزائر والنادي الرياضي القسنطيني وشبيبة القبائل، وبالتالي، سيكون مولودية وهران، هو النادي الجزائري الخامس له في الدوري الجزائري.

مفاوضات بين فيكتور لكحل واتحاد العاصمة

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الدولي الجزائري السابق فيكتور لكحل مرشح بقوة للالتحاق بالدوري الجزائري من بوابة نادي اتحاد العاصمة خلال فترة الاستقدامات الصيفية الحالية. وبحسب ذات التقارير، فإن إدارة الاتحاد دخلت في مفاوضات مع فيكتور لكحل المتواجد حاليا بدون فريق بعد نهاية عقده مع نادي أم صلال القطري. وسبق لفيكتور لكحل أن شارك مع المنتخب الوطني خلال مباراة ودية بين الجزائر وتونس سنة 2019 . علما أن الاتحاد سافر أمس إلى تونس لإجراء تربص تحضيري.

مستقبل غامض لسليماني

رغم أن إسلام سليماني لا يزال مرتبطًا بعقد مع شباب بلوزداد لموسم إضافي، إلا أن مستقبله مع الفريق يُواجه الغموض، حيث تلقى إشعارًا رسميًا من الإدارة للالتحاق بالتدريبات والمشاركة في التربص التحضيري، لكنه لم يظهر بعد في التدريبات. سليماني يُصرّ على عقد لقاء مع إدارة النادي أولًا لحسم مستقبله، مشيرًا إلى وجود نقاط مالية عالقة يجب تسويتها قبل العودة.